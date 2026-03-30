Son dakika | İran'dan ABD'nin 15 maddelik teklifine rest! Donald Trump'ın iddiasını yalanladılar

Tahran yönetimi, ABD'nin İran'a gönderdiği 15 maddelik teklife tepki gösterdi. İran, ABD'nin teklifini "çoğunlukla çok iddialı, gerçekçi olmayan ve mantıksız talepler içeriyor" olarak değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Baghaei, Tahran ile Washington arasında doğrudan müzakere yapılmadığını belirtti. Baghaei, iki taraf arasındaki iletişimin yalnızca aracılar vasıtasıyla gerçekleştiğini açıkladı.

TRUMP "ÇOĞUNU KABUL ETTİLER" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD tarafından sunulan 15 maddelik önerinin "çoğunu" kabul ettiğini öne sürmüştü.

Financial Times'a konuşan Trump, Tahran'ın çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan Washington'un şartlarını genel hatlarıyla kabul ettiğini ifade etmişti.

ABD'NİN 15 MADDELİK TEKLİFİ GÜNDEMDE

ABD, savaşı sona erdirmek için İran’a 15 maddelik bir plan göndermişti. Planın İran’ın balistik füze ve nükleer programlarını ele aldığı öne sürülmüştü.

Al Hadath’ın, İsrail Kanal 12’ye dayandırdığı bilgilere göre taslak anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

1- Yaptırımların yeniden devreye alınması tehdidinin otomatik olarak kaldırılması

2- İran’ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması

3- İran’ın “asla nükleer silah arayışında olmayacağına” dair taahhüt vermesi

4- İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması

5- Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) teslim edilmesi

6- Natanz, İsfahan ve Fordow’daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi

7- UAEA’ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi

8- İran’ın “vekâlet güçleri” stratejisinden vazgeçmesi

9- Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi

10- Hürmüz Boğazı’nın kapatılmadan açık tutulması

11- Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi

12- Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması

13- İran’a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması

14- Buşehr’de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi

15- Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi