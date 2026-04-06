Son dakika | Ateşkes sesleri yükseldi: 2 aşamalı plan ABD ve İran'a sunulmuştu! İran reddettiğini duyurdu

Son dakika haberi: Dünya 28 Şubat'tan bu yana devam eden ABD/İsrail - İran savaşının ne zaman son bulacağını merak ediyor. Bugüne dek yapılan girişimler başarısızlıkla sonuçlansa da bugün ABD ve İran'a sunulan ateşkes planı barış ihtimalini bir kez daha masaya taşıdı. Reuters, taraflara 2 aşamalı bir ateşkes planı sunulduğunu, teklifin önce ateşkes, ardından nihai bir anlaşmayı içerdiğini belirtti.

ATEŞKES İÇİN PAKİSTAN DEVREDE

Reuters'ın aktardığına göre; Pakistan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile ayrı ayrı görüştü.

PLANIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Pakistan tarafından sunulan nihai anlaşma önerisi, İran’ın nükleer silahtan vazgeçmesi, yaptırımlardan muaf tutulması ve dondurulmuş malvarlıklarının serbest bırakılmasını içeriyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI AÇILIYOR MU?

Planın bugün içerisinde kabul edilmesi gerektiği, kabul edilirse hemen ateşkes ilan edileceği ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağı bildirildi.

İRAN'DAN JET YANIT

İranlı bir yetkili, Tahran'ın Pakistan'ın ateşkes teklifini aldığını ve incelediğini duyurdu. Ancak yetkili geçici ateşkes karşılığında Tahran'ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmayacağını bildirdi.

Saatler sonra gelen ikinci açıklamada İran, teklife yanıtının hazır olduğunu ve "vakti geldiğinde" açıklayacağını belirtti.

İRAN TEKLİFİ REDDETTİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü "ABD'nin ateşkes teklifi reddedildi ve yeniden savaşı önlemek için ek güvenceler istendi" dedi.

TRUMP'IN HÜRMÜZ RESTİ GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle görüştüğünü ve İran'ın ateşkes istediğini öne sürerken İran bu iddiaları reddetmişti.

Trump, dün çok konuşulan küfürlü paylaşımında İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması konusunda uyarıda bulunmuştu.

JAPONYA, İRAN İLE LİDERLER DÜZEYİNDE GÖRÜŞMEYE HAZIRLANIYOR

Öte yandan Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae de İran ile liderler düzeyinde görüşme hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi. AA'nın Kyodo ajansından aktardığı habere göre, Takaiçi, mecliste konuya dair açıklamalarda bulundu.

Takaiçi, bir muhalefet milletvekilinin Japonya'nın Orta Doğu'daki krize dair diplomatik çabalarına ilişkin sorusuna "(İran ile) Uygun zamanda liderlik düzeyinde görüşme hazırlığındayız." yanıtını verdi.

Başbakan Takaiçi, görüşmeyi düşündüğü İranlı liderin adını açıklamazken, "Japonya, barışın yeniden tesisi için elinden gelen her çabayı gösterecektir." ifadesini kullandı.

Japonya, Orta Doğu'daki gerilimin en çok hissedildiği ülkeler arasında yer alıyor. Ham petrol ithalatının yüzde 90'ından fazlasını bölgeden karşılayan Japonya için İran'ın fiilen kapattığı Hürmüz Boğazı kritik bir öneme sahip.