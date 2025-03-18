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  4. SON DAKİKA | Ateşkesi bitiren kanlı saldırı! İsrail Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

SON DAKİKA | Ateşkesi bitiren kanlı saldırı! İsrail Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

18.03.2025 06:35
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Son dakika haberi: İsrail ordusu tek taraflı olarak ateşkese son vererek Gazze'de Hamas'a ait hedeflere kapsamlı bir hava saldırısı başlattı. Saldırılarda en az 232 kişinin öldüğü açıklanırken, yüzlerce de yaralı var. Hamas, Netanyahu ve hükümetinin ateşkesi bozmaya karar verdiğini rehineleri bilinmeyen bir duruma soktuğunu açıkladı. Beyaz Saray, saldırı öncesi İsrail'in Trump'a danıştığını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Kıyamet Kopacak" diye konuştu.

SON DAKİKA | Ateşkesi bitiren kanlı saldırı! İsrail Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

Son dakika: İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kapsamlı hava saldırıları başlattı. Saldırılarda Hamas komutanları ve Hamas'a ait yapıların hedef alındığı belirtildi.

İsrail Ordusundan yapılan açıklamada, Hamas' a ait hedeflerin vurulduğu bildirildi.

ATEŞKESİ BOZDU! EN AZ 232 ÖLÜ

Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi İsrail'in ateşkesi tek taraflı sona erdirdiğini açıkladı. Saldırılarda en az 232 kişi hayatını kaybetti.

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"İSRAİL ORDUSU, GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRI BAŞLATTI"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklada, "Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas'a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı." ifadesini kullandı.

İSRAİL'DE OKULLARA ARA VERİLDİ

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada ise Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın yerlerde çalışmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, saldırıların gerektiği kadar devam edeceği ve hava saldırılarının da ötesine geçebileceği belirtildi.

ATEŞKESTEN SONRA İLK KAPSAMLI SALDIRI

İsrail'in saldırısı 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten sonra gerçekleştirilen en büyük hava saldırısı olarak kayda geçti. İsrail ile Hamas arasında yaklaşık 2 aydır süren esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilememişti.

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İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın orduya Hamas'a karşı güçlü eylem talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi'nde Filistinlilerin sığındığı bir okulu ve Tel el-Heva Mahallesi'nde 3 evi bombaladı. İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimlerindeki Burec ve Nusayrat Mülteci Kamplarını da hedef aldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde de İsrail saldırısı sonucu yaralananların olduğu bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının bombardımanı nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmakta ciddi sıkıntı çektiği kaydedildi.

BEYAZ SARAY: "SALDIRI ÖNCESİ TRUMP'A DANIŞILDI"

Fox News'e konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara dair açıklamada bulundu.

ABD'nin bu saldırılar hakkında önceden bilgisi olduğunu teyit eden Leavitt, İsrail'in saldırılar konusunda Beyaz Saray ve Trump yönetimine danıştığını söyledi.

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"KIYAMET KOPACAK"

Leavitt, "Kıyamet kopacak." ifadesini kullanarak, Trump'ın İsrail'e destek olmaktan korkmadığını belirtti.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne savaş açtığı belirtilerek "Gazze'ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu'yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, "Netanyahu ve radikal hükümeti ateşkes anlaşmasına darbe yapma kararı alarak Gazze Şeridi'ndeki esirlerin hayatını tehlikeye atarak akıbetlerini belirsizliğe sürüklüyor. Arabuluculardan, ateşkese darbe yapan Netanyahu'yu ve Siyonist işgalciyi sorumlu tutmalarını istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi'ne dayatılan ablukayı kırmaları talebinde bulunulan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) de acil toplanması çağrısında bulunuldu.

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Hamas açıklamasında, BMGK'nin 2735 sayılı kararı doğrultusunda Gazze Şeridi'nde ateşkesin sürmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi talebinde bulunuldu.

Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çoğu bölgesini hedef alan saldırıların etkilerini yakından takip ettiklerine işaret edildi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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