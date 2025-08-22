Son dakika | Aziz İhsan Aktaş için yeni karar! İBB soruşturmasında önemli gelişme: Ev hapisleri kaldırıldı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMIŞLARDI

Aziz İhsan Aktaş, İBB soruşturmasında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada "şüpheli" olarak geçen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da yine etkin pişmanlıktan yaralanarak tahliye olmuştu.

SON DAKİKA | AZİZ İHSAN AKTAŞ VE ERTAN YILDIZ İÇİN YENİ KARAR

Soruşturmada bugün yaşanan gelişmeyle Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASINDA 6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Öte yandan geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve Beşiktaş Belediyesi kadrosunda şoför olarak görev yapan 6 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye götürüldü.

Savcılıkça ifadeleri alınan şüpheliler Ekin Kaya, Harun Tuzcu, Kaan Şengül, Mehmet Ataş, Mert Çolak ve Uğur Uçak, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerin "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

(AA)