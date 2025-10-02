HABER

Son dakika | Aziz İhsan Aktaş'ın şirketlerine kayyum atandı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum atanırken mal varlığı da TMSF'ye devredildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan ve verdiği ifadelerle soruşturmanın kilit ismi olduğu belirtilen Aziz İhsan Aktaş'ın tüm şirketlerine kayyum atandı. Aktaş'ın tüm mal varlığı da TMSF'ye devredildi.

EV HAPSİ KALDIRILMIŞTI

Aziz İhsan Aktaş, İBB soruşturmasında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Soruşturmada "şüpheli" olarak geçen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız da yine etkin pişmanlıktan yaralanarak tahliye olmuştu.

Soruşturmada bugün yaşanan gelişmeyle Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız'ın ev hapsi kaldırılmıştı.

