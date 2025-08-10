HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA| Bağcılar'da 15 katlı bir binada yangın paniği: Mahsur kalanlar var!

İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir binada henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın çevrede panik yaratırken binadakiler tahliye edilmeye başlandı. Bir çok itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında, binada mahsur kalanlar da olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA| Bağcılar'da 15 katlı bir binada yangın paniği: Mahsur kalanlar var!
Çiğdem Sevinç

Bağcılar 2040 Sokak'taki 15 katlı bir binada yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, vatandaşların binadan tahliye edildiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de 440 hızlı sürücü radara girdiDüzce’de 440 hızlı sürücü radara girdi
Erzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kazaErzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kaza

Anahtar Kelimeler:
yangın Bağcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.