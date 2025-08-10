SON DAKİKA| Bağcılar'da 15 katlı bir binada yangın paniği: Mahsur kalanlar var!
İstanbul Bağcılar'da 15 katlı bir binada henüz sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın çevrede panik yaratırken binadakiler tahliye edilmeye başlandı. Bir çok itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında, binada mahsur kalanlar da olduğu öğrenildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum