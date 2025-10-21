HABER

Son dakika | Bahçeli'den "82 Kıbrıs" çıkışı! KKTC'deki seçim sonuçları sonrası bir çağrı daha: "Herkes hesabını buna göre yapsın"

Son dakika haberi: KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili MHP lideri Bahçeli'den çok sert çıkışlar geldi. KKTC'nin Türkiye'ye katılması çağrısını yineleyen Bahçeli "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır, hep de böyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın. 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir" dedi.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Bahçeli, konuşmasının başlarında KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin sert çıkışlarıyla dikkat çekti.

"KKTC PARLAMENTOSU ACİL TOPLANMALI"

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

  • KKTC seçimleri çok az katılımla gerçekleşti. KKTC parlamentosu acil toplanmalıdır. Egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm kaçınılmaz. Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz vatanıdır, hep de böyle kalacaktır. Herkes hesabını buna göre yapsın.
  • KKTC Türkiye'ye katılmalıdır. Federasyon tekliflerinin geçerliliği kesinlikle yoktur. Mesele beka, onur ve şeref meselesidir.

"81 DÜZCE'DEN SONRA 82'NİN KKTC OLMALI"

  • Kıbrıs bir adadan çok daha ötesidir. Kıbrıs, Doğu Akdeniz'deki sancaktır.
  • 81 Düzce'den sonra 82'nin KKTC olması artık hayat memat konusu haline gelmiştir.

"BİR KOMPLO MEKANİĞİ DEVREDE"

  • Terörsüz Türkiye sürecini bozma çabası var. Bir komplo mekaniği devrede. Fiili durum yaratmak kimseye bir şey kazandırmaz. Hiçbir dayatmanın geçerliliği yok.

NE OLMUŞTU?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Bağımsız aday Ersin Tatar ise yüzde 35,81 oy almıştı.

Anahtar Kelimeler:
seçim Devlet Bahçeli kıbrıs kktc
