HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye sert çıkış! İBB soruşturması için çağrı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alarak "CHP havlu atmış, siyasi komaya girmiştir. CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır" ifadelerini kullandı. İBB'deki yolsuzluk davasına değinen Bahçeli "Dileğimiz, yeni adli dönemde görülecek yolsuzluk davalarının iddianame hazırlığının yapılarak süratle lazım gelen hükmün tesisi, kimin mücrim kimin masum hukuken tefrik ve tayin edilmesidir" çıkışıyla da dikkat çekti.

Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye sert çıkış! İBB soruşturması için çağrı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri açıklamasında CHP'ye yönelik sert tepkide de bulundu.

"SÜRECİ DİNAMİTLEMEYE KALKIŞANLAR BUNA PİŞMAN EDİLİR"

Açıklamadan satır başları şu şekilde:

  • Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz, sorgulanamaz, sulandırılamaz birliğe ve bütünlüğe gölge düşürmeye, leke sürmeye, nifak saçmaya teşebbüs ve tevessül edenlerin tezgahı bozulmuştur.

  • Yeni yüzyıl barışın timsali olacak. Siyonist projelerin tahrik ve tesiri kalmayacaktır. Süreci dinamitlemeye kalkışanlar buna pişman edilir. SDG/YPG İsrail'in yörüngesindedir. Silah bırakma YPG/SDG'yi de kapsamaktadır.

CHP'YE YÜKLENDİ

  • Dileğimiz, yeni adli dönemde görülecek yolsuzluk davalarının iddianame hazırlığının yapılarak süratle lazım gelen hükmün tesisi, kimin mücrim kimin masum hukuken tefrik ve tayin edilmesidir.

  • CHP havlu atmış, siyasi komaya girmiştir. CHP'nin sonu karanlık, itibarı sıfırdır.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da iskele çöktü: 2 yaralıElazığ’da iskele çöktü: 2 yaralı
CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştüCHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, MHP lideri Bahçeli'yle görüştü

Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli CHP MHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

İlkay Gündoğan Galatasaray'da! Gelir gelmez Kerem'e gönderme

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Ali Koç'a ateş püsküren Tanju Özcan'dan bomba sözler

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Türkiye bu görüntüyü unutamayacak! Eşinin yanında defalarca bıçaklandı... O anlar kamerada

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

Herkes bu detayı konuşuyor! Parti kuracağını açıklayan Gürsel Tekin CHP'ye il başkanı oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.