Son dakika | Bahçeli'den CHP'ye sert çıkış! İBB soruşturması için çağrı yaptı: "Süratle tayin edilmesini diliyoruz"

Son dakika haberi: Devlet Bahçeli gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. MHP lideri açıklamasında CHP'ye yönelik sert tepkide de bulundu.
Açıklamadan satır başları şu şekilde:
Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz, sorgulanamaz, sulandırılamaz birliğe ve bütünlüğe gölge düşürmeye, leke sürmeye, nifak saçmaya teşebbüs ve tevessül edenlerin tezgahı bozulmuştur.
Dileğimiz, yeni adli dönemde görülecek yolsuzluk davalarının iddianame hazırlığının yapılarak süratle lazım gelen hükmün tesisi, kimin mücrim kimin masum hukuken tefrik ve tayin edilmesidir.
Ayrıntılar geliyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum