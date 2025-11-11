Son dakika | Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı! "Milletin kaderi, devletin bekasıdır"

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"ŞEYTANLAŞMIŞ ODAKLAR DİLİNİ ATATÜRK'TEN UZAK TUTSUN"
Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin haysiyetidir. Türk milletinin hürriyet meşalesidir. Bu meşale sönmeyecek; hür ve müstakil geleceğimizi ışıtan kutlu eser ve emanetleri asla ziyan edilmeyecektir. Atatürk olmasaydı kulaklarımız ezan yerine ne duyardı? Şeytanlaşmış odaklar dilini Atatürk'ten uzak tutsun.
- 10 Kasım'da Kocaeli Valiliğinin ve Kocaeli Müftülüğünün aldığı kararla il genelindeki camilerde Atatürk için mevlit okutulmasını memnuniyeti ile karşılıyorum. Hem valimizi hem müftümüzü tebrik ediyorum. Allah kabul etsin.
"MHP VE CUMHUR İTTİFAKI'NIN KADERİ MİLLETİN KADERİDİR"
- MHP'nin vizyonu kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz. Gerçeği bilip susanlar gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakı'nın kaderi milletin kaderi, devletin bekasıdır. Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir. Husumet saçanlar yanımızdan dahi geçemez.
'AZERBAYCAN' MESAJI
- Karabağ'ın yeniden ihya çalışmalarını yakinen takip ediyor, bahtiyarlık duyuyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasında tesis edilen Washington Mutabakatı'nın zamanla önyargıların kilidini açacağını düşünüyoruz.
- Türkiye ile Azerbaycan'ın bağları sağlam ve köklüdür. Stratejik ortaklığımız bazı odakları rahatsızlık etmektedir. İsrail'in oyunlarını görmekteyiz. Türkiye izlediği politikayla bölgede öncü rol üstleniyor.
DERVİŞOĞLU'NA YANIT: "KARŞIMDA CİDDİYE ALINACAK BİR İNSAN SURETİ GÖREMİYORUM"
- Türkiye kamburlarından kurtuluyor. Terörsüz Türkiye en büyük kozumuz olacak.
- Bize yönelik "Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki ekip Kandil, siz varken PKK'ya gerek yok" diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye, bir de söyleyene söyleyene bakıyorum adam mı diye! İki durumda da karşımda ciddiye alınacak bir insan sureti göremiyorum.
- Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökecektir. Terörsüz Türkiye'ye karşı gelenler hele bir itiraf etsin; terör bitsin mi bitmesin mi? Biz hayalin değil, kutlu hedeflerin peşinden koşuyoruz.
- Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meselemiz vatandır, millettir, devlettir, al bayrağın altında 86 milyonun tek yürek olmasıdır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum