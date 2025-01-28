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  4. Son dakika | "Açıklamak mecburiyetindeyim" dedi, bakanlığa ve valiliğe de yüklendi! Bahçeli: "Tek tek hesap versinler"

Son dakika | "Açıklamak mecburiyetindeyim" dedi, bakanlığa ve valiliğe de yüklendi! Bahçeli: "Tek tek hesap versinler"

28.01.2025 11:06
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Son dakika haberi: Kartalkaya yangın faciasında 'yetki' ve 'sorumluluk' tartışması büyüyor. MHP lideri Bahçeli tartışmaya çok konuşulacak bir çıkışla dahil oldu. Aynı cümlede hem Bolu Belediyesi'ne hem bakanlığa hem valiliğe tepki gösteren Bahçeli "Kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesap vermeli" dedi.

Son dakika | "Açıklamak mecburiyetindeyim" dedi, bakanlığa ve valiliğe de yüklendi! Bahçeli: "Tek tek hesap versinler"

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine patlak veren tartışmalara tepki göstererek başlayan Bahçeli'nin sözlerine belediye, bakanlık ve valiliğe yönelik tepkisi damga vurdu.

"TAMAMIYLA BİR CİNAYET"

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

  • Grand Kartal Otel yangını bir facianın daha fazlası, tamamı tamamına bir cinayettir.

AA-20250121-36813077-36813073-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_OTELDE_CIKAN_YANGINDA_CAN_KAYBI_10A_YUKSELDI

YANGIN FACİASINDA BELEDİYE, BAKANLIK VE VALİLİĞE TEPKİ

  • Bırakalım yargı görevini yapsın. Kimin sorumluluğu bulunuyorsa hesap vermeli. Otel sahibinden il özel idaresine, valilikten belediyeye ve ilgili bakanlığa kadar 78 vatandaşımızın vebalini ya kurumsal veya kişisel olarak uhdesinde taşıyanlar millet, hukuk ve tarih önünde hesabını tek tek versinler.

AA-20240514-34558541-34558531-MHP_TBMM_GRUP_TOPLANTISI

  • Bolu Belediyesi'nin yangını siyasi karambole getirme arayışını, ilgili bakanlığın hiçbir şey olmamış gibi hareket ederek özeleştiriden imtina etmesini, valiliğin ve İl Özel İdaresi'nin sorumluluk alanından ısrarla uzak duruşunu doğru bulmadığımızı açıklamak mecburiyetindeyim.

"YÜREĞİNİZ YETİYORSA ÇIKIN SOKAĞA DA GÖRELİM"

  • Boykot moykot ezberlerinden sonra sokağa çıkma çağrılarının, direniş kışkırtmalarının ya darbeye ya da isyana davet olduğunun farkındayız. 15 Temmuz'dan ders almayanlara sesleniyorum; yüreğiniz yetiyorsa çıkın sokağa da görelim. Ateşle oynama merakınız nüksettiyse deneyin de boyunuzun ölçüsünü alalım... Erken seçim hayali bir beklentidir. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi yaşayacak ve yaşatılacaktır. CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa kınında beklemekte yoğrulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz

'İMRALI' ÇIKIŞI

  • Bölücü terör örgütü, silah bırakmıyorsa o silahları kafalarında kırmak Türkiye'nin beka meselesidir. İmralı görüşmeleri sonrası çağrı gelmesini bekliyoruz. İmralı çağrısı bir an önce yapılsın. Terör örgütü kendi iradesiyle silah bıraksın.
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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Böyle doğru söylemleri olduğunda dediklerine katılıyorum.
DESTEKLEYİN VE SUSUN, HELEDE EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİ HALİNDEN MEMNUN, YÖNETİM SÜPER
Bahçeliye katılıyorum; herkes kendi üzerine düşen suçu bastırmak için başka yerden vuruyor. Bakanlık, Valilik, Belediye hepsinin ayrı ayrı suçu var. Burda iş Reise düşer .
@mustafaturkoz Herkes rahat olsun, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu işi çözer
@negan sıkıntı işte burada başlıyor. her işi cumhurbaşkanı çözer derseniz olmaz. kanunlar var. mahkeme var. cumhurbaşkanı bunlarla uğraşmamalı. daha önemli işleri var.
@negan neden Cb cözsün onluk ne var neden bir kisi dedigi oluyor bu ülkede sistemi yargisi yokmu sürekli müdahale mi edilecek. senin bu söyleminde demekki hic birsey bagimsiz degil bir kisi bagimsiz!
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