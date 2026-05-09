SON DAKİKA | Bakan Gürlek'ten CHP lideri Özel'e çok sert tepki: "Hadsizlik ve çarpıtma!"

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı. Bakan Gürlek'ten ise açıklama geldi. CHP liderine çok sert tepki gösteren Gürlek, "Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır." dedi.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde;

"08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA

Soruşturma haberinden dakikalar sonra ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi.

Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir üyesi olarak Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormak, faili meçhul dosyaları aydınlatmak üzere kararlılıkla ilerlemektir.

"HAYSİYET CELLATLIĞINA İTİBAR ETMEDİK"

Meslek hayatımız boyunca terör örgütlerine, suç şebekelerine ve vesayet odaklarına karşı sadece hukukun gücüyle mücadele ettik. Ne şahsımıza ne de devletimizin kurumlarına yönelik başvurulan haysiyet cellatlığına dün olduğu gibi bugün de itibar etmedik.

"CHP LİDERİNİN İDDİALARI HAYAL ÜRÜNÜ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon kanalında şahsımı hedef alarak ortaya attığı mesnetsiz iddialar ise siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir “iftira siyaseti”nin tezahürüdür.

"BÜYÜK BİR ÇARPITMA VE HADSİZLİKTİR"

Yürümekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak nitelendiren Özel, aslında suçluların hamiliğini yapmaktadır. 15 Temmuz’da canı pahasına demokrasiyi savunanların mücadelesini, kendi "butlan" davası korkularıyla bir tutmak en hafif tabirle büyük bir çarpıtma ve hadsizliktir.

Devlet görevimize dair Sayın Cumhurbaşkanımızla iletişimimizi, alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, bir ana muhalefet genel başkanının değil, ancak sorumluluk duygusunu yitirmiş bir siyaset anlayışın ürünüdür. Bu iddialar, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırıdır.

"TÜRK YARGISI KİMSEDEN TALİMAT ALMAZ"

Hâkim ve savcılarımızı "korkacaklar" diyerek tehdit eden, yargı süreçlerini manipüle etmeye çalışan Özgür Özel’e hatırlatırım: Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez. Dosyalardaki gerçekler Özel’in kurguladığı yalan rüzgarından etkilenmeyecek kadar sağlam ve güçlüdür.

Daha evvel aynı şahsın attığı iftiralara karşı açtığımız davaları kazandığımız gibi, yeni iftiralarına karşı da hukuki yollarla gerekli adımlarımızı atacağız. Milletimizin feraseti, bu yalan siyasetini her zaman olduğu gibi boşa çıkaracaktır."

