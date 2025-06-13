HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Son dakika| Bakan Uraloğlu duyurdu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferler durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail'in İran'a yönelik saldırı nedeniyle 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Son dakika| Bakan Uraloğlu duyurdu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferler durduruldu
Cansu Akalp

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin 16 Haziran tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.

Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...
Bahçeli'den dikkat çeken İsrail uyarısı: "Nihai hedef Türkiye'dir"Bahçeli'den dikkat çeken İsrail uyarısı: "Nihai hedef Türkiye'dir"

Anahtar Kelimeler:
ulaştırma bakanı Abdulkadir Uraloğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İran hava saldırılarını 'savaş ilanı' olarak niteledi! "En az 20 üst düzey İranlı komutan hayatını kaybetti"

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

İsrail, İran'a saldırı başlattı! Hamedan'da büyük patlama

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

AK Parti yeniden birinci parti! Son seçim anketinde gençlerin yüzde 68'i...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.