Son dakika| Bakan Uraloğlu duyurdu: İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e seferler durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; İran, Irak, Suriye ve Ürdün'e yönelik seferlerin 16 Haziran tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.

Uraloğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Bu kapsamda: yayınlanan NOTAM’lar dahilinde İsrail hava sahası, Tahran hava sahası ve Bağdat hava sahası kapalı olacaktır. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ve ilgili havayolu işletmelerimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış, riskli hava sahalarının kullanılmaması yönünde uçuş rotaları yeniden planlanmıştır. Yolcu ve ekip güvenliği öncelikli değerlendirilmekte olup, sürece ilişkin kriz masası çalışmaları da devam etmektedir.

Mevcut durumda risk altında olan herhangi bir yolcu ya da personel bulunmamaktadır.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere, ilgili havayolu işletmelerimiz, 16 Haziran 2025 Pazartesi gününe kadar İran, Irak, Suriye ve Ürdün’e yönelik seferlerini iptal etmiştir."