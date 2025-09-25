HABER

Son dakika | Bakan Yerlikaya "Tek tek yakalayacağız" diyerek duyurdu! 81 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde ruhsatsız silah operasyonları gerçekleştiğini duyurdu. Operasyonlarda 1.867 adet silah ele geçirildi, 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahı yalnızca bir yasa ihlali olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini açıkladı.

"Son 1 haftada 81 ilde 'ruhsatsız silah taşıyan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya şunları kaydetti:

  • 766 adet ruhsatsız tabanca,
  • 428 adet kurusıkı tabanca,
  • 649 adet av tüfeği,

  • 24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1.867 adet silah ele geçirildi.

  • 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

"BU KABİNE DÖNEMİMİZDE TOPLAM 248 BİN 603 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ"

Bu kabine dönemimizde düzenlenen operasyonlarımızda toplam;

  • 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca,
  • 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca,
  • 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği ve
  • 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silah ele geçirildi.

-- 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.

"TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"

Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."

