Son dakika | Bakan Yerlikaya "Tek tek yakalayacağız" diyerek duyurdu! 81 ilde yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika haberi: Bakan Yerlikaya, ruhsatsız silahı yalnızca bir yasa ihlali olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini açıkladı.
"Son 1 haftada 81 ilde 'ruhsatsız silah taşıyan şahıslara' yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya şunları kaydetti:
24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1.867 adet silah ele geçirildi.
Bu kabine dönemimizde düzenlenen operasyonlarımızda toplam;
-- 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Operasyonları gerçekleştiren Jandarmamızı ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin.
Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek."
❗️766 adet ruhsatsız tabanca,
❗️428 adet kurusıkı tabanca,
❗️649 adet av tüfeği,
❗️24 adet uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1.867 adet silah ele geçirildi.
