SON DAKİKA | Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.02'de olan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen depremin Manisa ve Uşak gibi çevre illerden de hissedildiği gelen bilgiler arasında.

4.9 İLE SARSILMIŞTI

Dün gece saatlerinde yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde farklı bir deprem meydana gelmişti.

Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti.