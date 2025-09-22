SON DAKİKA | Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.02'de olan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 22, 2025
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-22
Saat:12:02:42 TSİ
Enlem:39.18889 N
Boylam:28.17167 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/rBw7PiNwKB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Meydana gelen depremin Manisa ve Uşak gibi çevre illerden de hissedildiği gelen bilgiler arasında.
Dün gece saatlerinde yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde farklı bir deprem meydana gelmişti.
Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti.
