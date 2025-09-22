HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

SON DAKİKA | Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Son dakika... Balıkesir'in Sındırgı ilçesi haftalardır beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde olan 4.9 büyüklüğündeki deprem birçok çevre il ve İstanbul'dan da hissedilmişti. Sındırgı'da bugün ise 4.5 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi. Meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiği ifade edildi. Sarsıntı yerin 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

SON DAKİKA | Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Son dakika haberi... AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.02'de olan sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen depremin Manisa ve Uşak gibi çevre illerden de hissedildiği gelen bilgiler arasında.

4.9 İLE SARSILMIŞTI

Dün gece saatlerinde yine Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde farklı bir deprem meydana gelmişti.

Deprem İstanbul dahil birçok ilden de hissedilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Balıkesir'de deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi Balıkesir'de deprem! İstanbul, İzmir, Bursa'da da hissedildi
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat!Hastalık dönemi başladı: Hijyen eksikliğine dikkat!
İstanbul’da kız öğrenci yurdundaki olay infial yaratmıştı! Adliyeye sevk edildilerİstanbul’da kız öğrenci yurdundaki olay infial yaratmıştı! Adliyeye sevk edildiler
Anahtar Kelimeler:
deprem afad
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.