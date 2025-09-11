Son dakika! Başkent Ankara'da deprem... Afad büyüklüğünü duyurdu

Son dakika! Başkent Ankara'da deprem... AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,1 olarak açıklandı. Sarsıntının merkez üssü Kalecik, saati 08.24, derinliği ise 11 km olarak duyuruldu.

MANSUR YAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sarsıntının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Merkez üssü Kalecik yakınları olan ve Ankara’da da hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili tüm birimlerimiz görevlerinin başındadır. Şu an için herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.