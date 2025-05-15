Son dakika | Başkent de sallandı! Konya merkezli deprem Ankara ve çevre illerde hissedildi; AFAD'dan açıklama geldi

Son dakika haberi: Başkent Ankara'da derinden hissedilen bir deprem meydana geldi. Korkutan depremin hissedildiği iller arasında Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya da var. Merkez üssü ise Konya.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Buna göre depremin merkez üssü Konya'nın Kulu ilçesi. Depremin büyüklüğü 5,2 olarak belirlendi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yerin 18.73 kilometre derinliğinde olan deprem paniğe neden oldu. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, panikle dışarı çıktı. AFAD ve belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

BAKAN YERLİKAYA: DERHAL SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını belirttiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Konya Kulu’da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ABB BAŞKANI YAVAŞ: TÜM EKİPLERİMİZLE TEYAKKUZDAYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan depremle ilgili şunları ifade etti:

"Konya’da meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan da "Konya Kulu’da meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" mesajı geldi.

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