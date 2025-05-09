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Son dakika | Bekir Cem Köksal hakkında karar verildi! İfadesi ortaya çıktı: "İnsani bir hata; tümüne gönder seçeneğine basmışım"

Zorlu Holding'in eski CEO'su Bekir Cem Köksal'ın çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail atması çok tartışılmıştı. Hakkında "Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan açılan davada bugün ifade veren Köksal, kendini "İnsani bir hata olarak tümüne gönder seçeneğine basmışım" diyerek savundu. Köksal hakkında ilk duruşmada beraat kararı verildi.

Son dakika | Bekir Cem Köksal hakkında karar verildi! İfadesi ortaya çıktı: "İnsani bir hata; tümüne gönder seçeneğine basmışım"

Ekol TV'den Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; Zorlu Holding'in eski CEO'su Bekir Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına ilişkin mail attığı gerekçesiyle, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün saat görüldü.

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Duruşmaya Cem Köksal ile avukatları katıldı. Dosyada 'mağdur' sıfatı bulunan aynı holdinge bağlı bir şirketin eski üst düzey yöneticisi Erün Güner de duruşmada avukatlarıyla birlikte hazır bulundu.

"KİMSENİN İNANCINA YÖNELİK EYLEMDE BULUNMADIM"

Cem Köksal, "Hem emniyetteki hem de savcılıktaki ifademi tekrar ederim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kimsenin inanç hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Zorlu Holding Grubu'nda 28 yıldır çalışmaktayım. Ergün Güler de gayet başarılı bir arkadaşımızdır. Ayrıca yakın bir arkadaşımdır. Vestel Pazarlama'nın Genel Müdürü olarak atandı. Kendisi bana üstadım diye hitap eder. Kendisiyle herhangi bir husumetimiz yoktur" dedi.

"İNSANİ BİR HATA"

Olay günü aile toplantısında oturdukları sırada kurumsal bir mail geldiğini fark ettiğini söyleyen sanık Cem Köksal, "Ergün beyin mailini gördüm. Kurumsal mail adresinden ve kurumsal formatta yazılmıştı. Ben de mesajı görür görmez, kurumsal kutlama günlerimiz arasında Ramazan ayı var mı yok mu onu öğrenmek için ilgili yetkiliyi aradım. Ve Ramazan kutlamasının kurumsal kutlamalar arasında olmadığını öğrendim. Ben de durumu değerlendirerek Ergün beye bir eleştiri mesajı yazmak istedim. Süreç 35 dakikada gelişmiş bir süreçtir. Davaya konu mesajı yazarken de tamamen kurumsal şekilde yazdım ve sadece Ergün beye göndermek isterken insani bir hata olarak tümüne gönder seçeneğine basmışım. Bunu fark ettiğimde hemen o mesajı geri çekmek istedim ancak bu uygulama buna müsaade etmedi. Ben de iletişim birimine haber verdim ve derhal o mesajı geri çekmeleri talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

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"PROSEDÜRE UYULMADIĞI İÇİN UYARMAK İSTEDİM"

Hakim, Cem Köksal'a kutlama mesajının kendisini neden rahatsız ettiğini sordu. Köksal, "Biz her sene kutlamasını yapacağımız günlerin listesini yaparız her sene. Dini bayramlar, resmi bayramlar, anneler günü gibi. Bu günlerin nasıl kutlanacağı önceden belirlenir. Kurumsal İletişim departmanı ile İnsan Kaynakları departmanlarımız bir araya gelir ve mesajları önceden hazırlar. Daha sonra ilgili yöneticiye sunulur. Kullanılan dil sade olmalı, kapsayıcı olmalı gibi detaylarla hazırlanır bu kutlama mesajları. Sürecin böyle gelişmesi gerekiyor ve buna uyulmadığını anladığım için uyarı yapmak gereği duydum. BENİM Ergün beyin üstünde tahakküm kurma gibi bir yetkim yoktur. Benim onu görevden alma veya ücretini değiştirme gibi bir yetkim de yoktur. Mesajımdaki eleştiri de mesajın Ramazan ayının kutlanmasına ilişkin değildir. Tamamen kurumsal prosedürlere uymamasıyla alakalıdır. İddianamede üzerime atılı suçu işlemedim. Konu tamamen kurum içi bir anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Beraatımı istiyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Ergün Güner ise 'mağdur' sıfatıyla mahkemede verdiği beyanında, "Savcılıktaki ilk ifademi tekrar ederim. Eklemek istediğim bir husus yoktur. Cem beyin söylediklerini de tasdik ederim. Kendisiyle 25 yıldır tanışıyoruz. Bu zamana kadar hiç bir şekilde tahakküm kurma, ast-üst ilişkimiz olmamıştır. Cem Köksal bu zamana kadar ne bana ne de bir başkasına karşı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemi olmamıştır. Bu nedenle şikayetçi değilim" dedi.

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SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Savcı, sanık Cem Köksal'ın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını ve hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

BERAAT KARARI

Cem Köksal davanın ilk duruşmasında beraat etti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Zorlu Holding beraat
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