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Son dakika | Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: İşte olay yerinden ilk görüntü

Son dakika haberi: Yozgat Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sarıaslan'ın içinde bulunduğu resmi plakalı aracın takla atarak tarlaya girdiği öğrenildi.

Son dakika | Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: İşte olay yerinden ilk görüntü

Son dakika haberi: Kozaklı ilçesine bağlı Merdanali köyü Yenifakılı yolunda meydana gelen kazada ilk bilgilere göre Yenifakılı Belediye Başkanı Musa Sarıaslan’ın içerisinde bulunduğu 66 DN 100 resmi plakalı araç, kontrolden çıkarak tarlaya girdi.

Son dakika | Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: İşte olay yerinden ilk görüntü 1

ARAÇ TAKLA ATTI

Araç takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Musa Sarıaslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Son dakika | Belediye Başkanı Musa Sarıaslan trafik kazasında can verdi! Aracı takla attı: İşte olay yerinden ilk görüntü 2

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Belediye başkanı Yozgat
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