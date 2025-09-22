HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP'den istifa etti! Peş peşe açıklamalar: "Son günlerdeki talihsiz olaylar..."

Son dakika haberi: MHP'li Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci partisinden istifa etti. MHP'den de açıklama geldi. Açıklamalardaki "Son günlerdeki talihsiz olaylar" ve "parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışlar" ifadeleri dikkat çekti.

Son dakika | Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP'den istifa etti! Peş peşe açıklamalar: "Son günlerdeki talihsiz olaylar..."
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: MHP'li belediyeden istifa haberi geldi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifasını duyururken dikkat çeken bir açıklama da yaptı.

"SON GÜNLERDE YAŞANAN TALİHSİZ OLAYLAR"

Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mensubu olduğum MHP üyeliğimden son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP den istifa etti! Peş peşe açıklamalar: "Son günlerdeki talihsiz olaylar..." 1

MHP'DEN AÇIKLAMA: "PARTİ İLKE VE POLİTİKALARIMIZLA BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Son dakika | Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP den istifa etti! Peş peşe açıklamalar: "Son günlerdeki talihsiz olaylar..." 2

AK PARTİLİ RAKİBİNE FARK ATARAK KAZANMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde Ekinci, yarışı AK Parti'nin adayı Murat Gürbüz'den yüzde 21 önde tamamlayarak belediye başkanı seçilmişti.

Son dakika | Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP den istifa etti! Peş peşe açıklamalar: "Son günlerdeki talihsiz olaylar..." 3

2024 SORGUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 109 kilogram esrar ele geçirildiBingöl'de düzenlenen operasyonlarda 109 kilogram esrar ele geçirildi
İşte Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı modelİşte Erdoğan'ın masasındaki 5 aşamalı model

Anahtar Kelimeler:
MHP istifa ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.