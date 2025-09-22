Son dakika | Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci MHP'den istifa etti! Peş peşe açıklamalar: "Son günlerdeki talihsiz olaylar..."

Son dakika haberi: MHP'li belediyeden istifa haberi geldi. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, partisinden istifasını duyururken dikkat çeken bir açıklama da yaptı.

"SON GÜNLERDE YAŞANAN TALİHSİZ OLAYLAR"

Ekinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mensubu olduğum MHP üyeliğimden son günlerde yaşanan talihsiz olayların partime birlikte yol yürüdüğüm dava arkadaşlarıma zarar vermemesi adına istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'DEN AÇIKLAMA: "PARTİ İLKE VE POLİTİKALARIMIZLA BAĞDAŞMAYAN DAVRANIŞLAR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz ise, “Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, parti ilke ve politikalarımızla bağdaşmayan davranışları nedeniyle belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” şeklinde bir açıklamada bulundu.

AK PARTİLİ RAKİBİNE FARK ATARAK KAZANMIŞTI

2024 yerel seçimlerinde Ekinci, yarışı AK Parti'nin adayı Murat Gürbüz'den yüzde 21 önde tamamlayarak belediye başkanı seçilmişti.

2024 SORGUN YEREL SEÇİM SONUÇLARI