SON DAKİKA | Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz tahliye edildi! Etkin pişmanlık detayı...

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Ekol Tv'de yer alan habere göre; Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

"AVM İÇİN RÜŞVET İSTEDİLER" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

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