HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

SON DAKİKA | Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz tahliye edildi! Etkin pişmanlık detayı...

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık kapsamında verdiği gerekçesi ile tahliye edildi. Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından olan Beyaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilmişti. Beyaz daha önceki ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüştü.

SON DAKİKA | Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz tahliye edildi! Etkin pişmanlık detayı...
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz tahliye edildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

Ekol Tv'de yer alan habere göre; Beyaz İnşaat'ın hissedarlarından Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

"AVM İÇİN RÜŞVET İSTEDİLER" İDDİASINDA BULUNMUŞTU

Beyaz, tutuklanmadan önce verdiği ifadesinde Bakırköy'de bulunan AVM için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürmüş, konuyla alakalı CİMER'e ihbarda bulunduğunu da beyan etmişti.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayatını kaybeden doktor ve eşi hakkında kahreden detaylar!Hayatını kaybeden doktor ve eşi hakkında kahreden detaylar!
Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdüBağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu son dakika ibb
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

Tunceli Valisi'nin yeni görev yeri belli oldu

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Dünya yıldızı geliyor... Başkandan tam yetki

G.Saray'dan sezonun ilk bombası! Dünya yıldızı geliyor... Başkandan tam yetki

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Bağcılar'da vahşet! Lamba değiştirmeye gitti, 12 yaşındaki çocuğu bir cümle yüzünden vahşice öldürdü

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Dünyanın konuştuğu görüntü! Fotoğraflar Nazi kamplarına benzetildi…

Polise ateş açıp kaçmaya çalıştı, kıstırıldığı evde çatışmaya girdi

Polise ateş açıp kaçmaya çalıştı, kıstırıldığı evde çatışmaya girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.