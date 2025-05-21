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Son dakika | Ev hapsi kararı! İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız ikinci kez ‘etkin pişmanlık’ ifadesi verdi

Son dakika haberi: İBB'ye yönelik mali suçlar soruşturmasında Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi. İfadesi bu kez etkin pişmanlık kapsamında kabul edilen Yıldız hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verildi.

Son dakika | Ev hapsi kararı! İmamoğlu’nun danışmanı Ertan Yıldız ikinci kez ‘etkin pişmanlık’ ifadesi verdi
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: 21 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı, İBB hakkındaki mali suçlar soruşturmasında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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ERTAN YILDIZ'DAN İKİNCİ 'ETKİN PİŞMANLIK' İFADESİ

Soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanan danışmanı Ertan Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde verdiği etkin pişmanlık dilekçesi savcılık tarafından reddilmişti. Ertan Yıldız ikinci kez "etkin pişmanlık" ifadesi verdi.

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EV HAPSİ KARARI

Yıldız hakkında adli kontrol şartıyla ev hapsi kararı verildi.

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NE OLMUŞTU?

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre, ihaleler karşılığında şirketlerden kimi taleplerde bulunulduğu iddia eden Yıldız, rüşvet iddialarına yönelik “duydum”, “tahmin ediyorum”, “düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Başsavcılık, Yıldız’ın ifadesini etkin pişmanlıktan yararlanabilmesi için yeterli bulmamış, Yıldız, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Ekrem İmamoğlu ev hapsi soruşturma ibb
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