Son dakika | Beylikdüzü Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi oldu! Önder Serkan Çebi kimdir?

İBB'ye düzenlenen operasyonlar kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklanmıştı. Bugün Beylikdüzü Belediyesi'nde seçim yapıldı. Görevden uzaklaştırılan Çalık'ın yerine CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi seçildi.

İstanbul'da düzenlenen ve Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturmada Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı İmamoğlu'yla birlikte Çalık'ı da görevden aldı. Beylikdüzü Belediyesi de bugün yeni başkan vekilini seçmek için toplandı. Beylikdüzü'nde başkan vekilliği görevine CHP'nin adayı Önder Serkan Çebi getirildi.

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili seçilen Önder Serkan Çebi’nin kim olduğu da merak edildi. İşte Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Önder Serkan Çebi'nin hayatı…

ÖNDER SERKAN ÇEBİ KİMDİR?

Önder Serkan Çebi, 1988 yılında Trabzon’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Beykent Koleji, liseyi Bahçeşehir Atatürk Lisesi’nde tamamladı.

Çebi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 2013 yılında İstanbul Barosu’na kayıt olarak avukatlık ruhsatı aldı.

Çocukluğundan bugüne kadar yaşadığı Beylikdüzü’nde bulunan aile ofisinde avukatlık mesleğini icra etmeye devam eden Çebi, Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşamaktadır.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır