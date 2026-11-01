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Son dakika! Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Atila Türeli getirildi

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlarından gözaltına alınmasının ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

Son dakika! Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne vekaleten Atila Türeli getirildi
Melih Kadir Yılmaz

Fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul'da art arda gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun dün gözaltına alındı.

Son dakika! Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü ne vekaleten Atila Türeli getirildi 1


Korkmaz Enes Ergun

Ergun'a 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'rüşvet' suçlamalarının yöneltildiği belirtildi.

BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE VEKALETEN ATİLA TÜRELİ GETİRİLDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi.

Son dakika! Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü ne vekaleten Atila Türeli getirildi 2
Atila Türeli

ATİLA TÜRELİ KİMDİR?

Atila Türeli 1970 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı.

1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı. 2000-2012 yılları arasında aynı bölümde her kademede çalıştı. 2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı.

Halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir. Çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahiptir.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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