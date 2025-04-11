Son dakika | "Bunu ilk kez açıklıyorum" diyerek duyurdu! Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklandığı hafta aldığı duyumu açıkladı

Türkiye İstanbul'daki belediyelere yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla devamında yaşanan gelişmeleri konuşmaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanmasıyla siyaset sahnesi iyice hararetlendi. Ekrem İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda CHP'nin yol haritası merak ediliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu senaryoya ilişkin bir açıklama da yaptı.

"İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANDIĞI HAFTA BİZE DUYUM GELDİ"

Özel, İsmail Küçükkaya'nın konuğu olduğu Halk TV'de gelişmelere ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları:

Bunu ilk kez açıklıyorum. Birçok duyum alırsınız. Haftanın başında bize gelen bilgi “CHP'ye, İBB'ye, İstanbul Barosu'na kayyum” şeklindeydi. Yani İstanbul Büyükşehir'i alacaklar. Buna direnecek yapı olan CHP'yi çökertecekler. Bunu savunacak olan avukatların da barosuna kayyum atacaklar bu hafta. Zaten böyle bir tedirginlikle başladık. Dedim ki ‘Arkadaşlar burada yatın.’ Biz bu binayı o kayyıma teslim edersek Türkiye demokrasini teslim ederiz. Çünkü bu bina öyle herhangi bir bina değil.

'CUNTA' ÇIKIŞI

Cunta demem çok doğruydu. Yapılanlar bir sonraki cumhurbaşkanına darbedir, bu darbeyi yapan cuntacıdır.

İMAMOĞLU ADAY OLAMAZSA CHP NE YAPACAK?

Bizim A, B, C planımız yok. Taktiksel olarak Z’ye kadar planımız var. Biz erken seçim istediğimizi söyledik, adayımızın adaylaşmasını önlemek için her şeyi yaptılar. Bu seçim bırakırlar, siyasi yasak olmazsa Ekrem beyle Tayyip bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur, öyle yarışırlar. Ekrem İmamoğlu hapiste de olsa yasaklı da olsa kampanyamız onun üzerinden yürür. Adayın isminin önemi yok. En yükse oyu kim alacaksa adaydır.