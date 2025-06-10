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SON DAKİKA | Bursa'da 5 gündür her yerde aranıyordu! Burak Koçak sağ olarak bulundu

Son dakika haberi: Bursa'da 5 gündür kayıp olarak her yerde aranan 13 yaşındaki Burak Koçak arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

SON DAKİKA | Bursa'da 5 gündür her yerde aranıyordu! Burak Koçak sağ olarak bulundu
Devrim Karadağ

Son dakika: Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Burak Koçak'tan haber geldi. Burak Koçak arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

OKULA GİTMEK ÜZERE EVDEN ÇIKMIŞTI

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran sabahı okula gitmek üzere evden ayrıldı.

Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'na giden Koçak’ın, mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula ulaşmadığını fark eden ailesi, akşam eve dönmemesi üzerine çevrede arama yaptı.

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ÇANTASI BULUNMUŞTU

Arama sırasında, Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada Burak’a ait okul çantasını buldular ve durumu ilçe jandarma komutanlığına bildirdiler.

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100'Ü AŞKIN PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

İhbarla birlikte bölgeye gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı. Bayramın ilk günü 50 kişilik ekiple sürdürülen çalışmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamazken, ikinci, üçüncü ve dördüncü gün aramalar AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER gibi ekiplerden 100’ü aşkın personel, arama köpekleri ve dron desteğiyle ormanlık ve dağlık alanda devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kayıp
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