Son dakika | Can Holding'e ikinci dalga operasyon! Aralarında eski rektör ve holding sahiplerinin eşleri de var

Son dakika haberi: Can Holding'e ikinci dalga operasyon gerçekleşti. 35 kişi için gözaltı kararı verilirken operasyonda 26 kişi gözaltına alındı, 3 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında, eski rektör ve holding sahiplerinin eşlerinin yanı sıra ilk operasyonda da gözaltına alınıp serbest bırakılan Mehmet Tekdağ da var.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanarak, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheliyi gözaltına almıştı. Tekdağ daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son dakika | Can Holding e ikinci dalga operasyon! Aralarında eski rektör ve holding sahiplerinin eşleri de var 1
Kenan Tekdağ

SON DAKİKA | CAN HOLDİNG'E İKİNCİ OPERASYON

Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyon kapsamında 26 kişi için gözaltına alındı. Başsavcılığın açıklamasına göre 35 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

Son dakika | Can Holding e ikinci dalga operasyon! Aralarında eski rektör ve holding sahiplerinin eşleri de var 2

ARALARINDA ESKİ REKTÖR VE HOLDİNG SAHİPLERİNİN EŞLERİ DE VAR

Gözaltına alınanlar arasında şu isimler bulunuyor:

  • Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl
  • Mehmet Kenan Tekdağ
  • Bilgi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver
  • Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can

Operasyonlarda şirket merkezleri ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

Son dakika | Can Holding e ikinci dalga operasyon! Aralarında eski rektör ve holding sahiplerinin eşleri de var 3

121 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atanmıştı. Kayyum atanan şirketlerin bazıları şöyle:

  • Habertürk Gazetecilik
  • Ciner Medya TV Hizmetleri
  • Show Televizyon Yayıncılık
  • Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık
  • Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama
  • Doğa Okulları İşletmeciliği
  • Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği
  • Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama
  • HT Spor Televizyon Yayıncılık
  • Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi

OPERASYONUN DETAYLARI

İHA'nın aktardığına göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding’e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesi tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda inceleme yapıldı. İncelemelerde Can Holding bünyesinde enerji, teknoloji ve dayanıklı tüketim sektörlerinde faaliyet gösteren çok sayıda şirketin, sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edildi. Elde edilen verilerden, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiği, işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri vasıtasıyla vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacına yönelik olduğu belirlendi.

Geçmiş dönemlerde farklı ticari ünvanlar altında eylemlerin gerçekleştirildiği de ortaya çıkarken, şirket yönetimlerinin büyük ölçüde aynı kişiler tarafından organize edildiği ve yapılanmaların süreklilik içinde örgütlü bir sistematik faaliyet olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından düzenlenen raporda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020-2021 yılları arasında banka hesaplarında kaynağı belirsiz toplam 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlendi. Bu kapsamda aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Mehmet Kaya, Betül Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen, Sevda Çimen ve Zühal Can’ın da bulunduğu 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hakimliği’nin kararı ile el konuldu.
Soruşturma kapsamında MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir’de eş zamanlı olarak düzenlendi.

Son dakika | Can Holding e ikinci dalga operasyon! Aralarında eski rektör ve holding sahiplerinin eşleri de var 4

Operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu. 3’ü yurt dışında olmak üzere 6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

