HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Cezaevlerinde yeni dönem: Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş bulma olanağı! Bakan Tunç yeni protokolü duyurdu

Son dakika haberi: Cezaevlerinde yeni bir döneme geçiliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalar geldi. Buna göre tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş olanağı açılacak.

Son dakika | Cezaevlerinde yeni dönem: Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş bulma olanağı! Bakan Tunç yeni protokolü duyurdu

Son dakika haberi: Bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Bu protokolle cezaevlerindeki hükümlülerin koşullarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek.

"HÜKÜMLÜLER, TAHLİYELERİNE BİR AY KALA BİRE BİR GÖRÜŞEBİLECEK"

Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek" açıklamasını yaptı.

"DANIŞMANIK HİZMETİ ALABİLECEKLER"

Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik" açıklamasında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir ili sarsan olay! Evini ve otomobilini yaktı, ardından bir kadını katledip intihar ettiBir ili sarsan olay! Evini ve otomobilini yaktı, ardından bir kadını katledip intihar etti
Sokak ortasında dehşet anlarıSokak ortasında dehşet anları

Anahtar Kelimeler:
cezaevi Yılmaz Tunç hükümlü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

BYD'den sonra bir Çinli otomobil markası daha Türkiye'ye geliyor!

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Trump'ın hareketi görüşmenin önüne geçti

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Fenerbahçe taraftarının beklediği haber geldi! Ali Koç ile Aziz Yıldırım görüşme kararı aldı

Baba Kiraz: “Devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz"

Baba Kiraz: “Devletimizi ve milletimizi oğlumuzdan çok seviyoruz"

DEM Parti Grup Toplantısı'nda dikkat çeken görüntü!

DEM Parti Grup Toplantısı'nda dikkat çeken görüntü!

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

Fesih sonrası 'Yeni Anayasa hazırlığı' iddiası! 'Cumhurbaşkanı yerine Başkan' detayı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.