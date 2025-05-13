Son dakika | Cezaevlerinde yeni dönem: Tahliyeleri yaklaşan hükümlülere iş bulma olanağı! Bakan Tunç yeni protokolü duyurdu

Son dakika haberi: Bugün yeni bir işbirliği protokolü imzalanıyor. Bu protokolle cezaevlerindeki hükümlülerin koşullarıyla ilgili düzenlemeye gidilecek.

"HÜKÜMLÜLER, TAHLİYELERİNE BİR AY KALA BİRE BİR GÖRÜŞEBİLECEK"

Hükümlü ve Yükümlülerin İstihdamına Yönelik İşbirliği Protokolü İmza Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolüyle, hükümlüler, tahliyelerine bir ay kala İŞKUR iş ve meslek danışmanlarıyla bire bir görüşebilecek" açıklamasını yaptı.

"DANIŞMANIK HİZMETİ ALABİLECEKLER"

Bakan Tunç'un açıklamasına göre ayrıca hükümlüler ceza infaz kurumlarında ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde danışmanlık hizmeti alabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "2014 yılından bu yana 2 bin 969 eski hükümlü vatandaşımızın kendi işini kurma projesine yaklaşık 168 milyon TL hibe desteği tahsis ettik" açıklamasında bulundu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır