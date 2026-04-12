HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Son dakika | İZBETON soruşturmasında yeni gelişme: CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 9 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON AŞ üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

CHP ANKARA İL BAŞKANI ÜMİT ERKOL DAHİL 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

"ZİMMET", "NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK", "RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK" VE "DENETİM GÖREVİNİN İHMALİ" SUÇLARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Erkol da Ankara'da gözaltına alınmıştı. İzmir'e getirilen Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında bulunduğu, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenilmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
21 saatlik görüşme sona erdi: İran heyeti Pakistan’dan ayrıldı21 saatlik görüşme sona erdi: İran heyeti Pakistan’dan ayrıldı
Türk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladıTürk Sahil Güvenliği, Yunan askeri botunu böyle kovaladı

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ankara İzmir CHP
En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.