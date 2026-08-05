SON DAKİKA | CHP'de 8 ile yeni il başkanı atandı!

Son dakika: Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemine ve kararlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Sarı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

TBMM'YE SUNULAN 'ÇERÇEVE YASA'

"Çerçeve yasa TBMM'ye sunuldu. Terörsüz Türkiye sürecine esas teşkil eden sorun çok geniş, CHP bu meseleyle ilgili en zor cümleleri en zor zamanlarda söylemiş partidir. Bu konuyla ilgili Sayın Genel Başkanımızın bir basın toplantısı oldu. Bu basın toplantısında meseleyi hangi çerçevede gördüğümüze ilişkin yaklaşımlarını dile getirdiler.

Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak silahsızlanma ve vörgütün silahsızlanmasıyla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Yasada da bu var. bu yasa aslında şartlı bir PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Dolayısıyla bizim kavramsal çerçevemize ve bu konuyla ilgili belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Yine meseleyi sadece güvenlik ekseninde görmek yerine devletin bekası ekseninde görmek elbette çok önemli. Türkiye'deki bütün vatandaşların demokratik kazanımlarının arttırılması çerçevesinde gördüğümüzü ııı belirtelim. Bunu da yine Sayın Genel Başkanımız basın toplantımızda uzun uzun kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu çerçevede şartlı olan, süreli olan ve bir af getirmeyen, sadece infazı erteleyen her aşamasında parlamentonun etkin olduğu yasa bizim önemli kriterlerimizden biri. Çünkü sürecin başlangıcı da parlamentoda oluşan bir komisyonla olmuştur.

8 İLE YENİ İL BAŞKANI ATAMASI

MYK kararıyla 8 ile yani atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilisve Kocaeli'ye yeni il başkanları görevlendirildi."

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır