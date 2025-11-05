Son dakika: CHP'de İstanbul bilmecesi devam ediyor! Gürsel Tekin itirazına ret kararı çıktı

Son dakika haberi... CHP'de krize dönen İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bilmece hala devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mahkeme kararı ile 29 Eylül'de görevinden alınmış ve yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atanmıştı.

YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP kongreye gitmişti. Çelik, CHP’nin 39. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde yeniden İstanbul İl Başkanı seçilerek mazbatasını almıştı.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ GÜRSEL TEKİN KAYYUM OLARAK DEVAM EDECEK

Seçimin ardından 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada, CHP Genel Merkezi’nin yaptığı itiraz reddedildi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği geçici kurul kararı geçerliliğini korudu ve kayyum olarak atanan Gürsel Tekin görevine devam edecek.

DURUŞMA 21 KASIM'A ERTELENMİŞTİ

Davaya ilişkin son duruşma 3 Ekim’de yapılmış, mahkeme 2 Eylül tarihli tedbir kararının istinaf sürecinin tamamlanmasını bekleme kararı alarak duruşmayı 21 Kasım’a ertelemişti.