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Son dakika | Rozetini Özgür Özel takmıştı! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti

Son dakika haberi... CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Son dakika | Rozetini Özgür Özel takmıştı! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti
Doğukan Akbayır

CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Partide "kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu" öne süren Beker, mevcut yapı içinde yürütülecek siyasi mücadelenin ülkeye ve millete fayda sağlamayacağı kanaatine vardığını belirtti. Beker, bundan sonraki süreçte bağımsız Ankara milletvekili olarak görevine devam edeceğini ifade etti.

Son dakika | Rozetini Özgür Özel takmıştı! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti 1

İSTİFASINI DUYURDU

 İşte Adnan Beker’in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

Son dakika | Rozetini Özgür Özel takmıştı! CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker istifa etti 2

 “Kamuoyuna Saygılarımla

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kişisel hesapların ve hukuksuzluğun hakim olduğunu üzülerek izlemekteyim.

Mevcut yapı içerisinde verilecek bir siyasi mücadelenin ülkemize ve milletimize yararı olmayacağı kanaatinde olduğum için Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum.

Bağımsız Ankara milletvekili olarak ülkemin birliği, beraberliği ve huzuru için mücadele etmeye devam edeceğim.”

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Anahtar Kelimeler:
Ankara CHP
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