HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

SON DAKİKA! CHP'li Özgür Çelik hakkında soruşturma... Gündem: İstanbul İl Başkanlığı seçimleri

Son dakika haberi: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine hile karıştığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'inde aralarında olduğu bazı şüpheliler hakkında ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine talimat verildiği belirtildi.

SON DAKİKA! CHP'li Özgür Çelik hakkında soruşturma... Gündem: İstanbul İl Başkanlığı seçimleri
Ufuk Dağ

Son dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüpheli ifadeye çağrıldı.

SON DAKİKA! CHP li Özgür Çelik hakkında soruşturma... Gündem: İstanbul İl Başkanlığı seçimleri 1

EKİPLERE TALİMAT VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığının son seçiminde, "seçime hile karıştırıldığı ve Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA! CHP li Özgür Çelik hakkında soruşturma... Gündem: İstanbul İl Başkanlığı seçimleri 2

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 şüphelinin ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildiği öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kartalkaya faciası... Çileden çıkaran savunma: "Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım..."Kartalkaya faciası... Çileden çıkaran savunma: "Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım..."
Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti! Ümit Özdağ bir davadan daha beraat etti!

Anahtar Kelimeler:
CHP soruşturma Özgür Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
körle yatan şaşı kalkar
Bu ne ya.
bu ne biliyormusun hak edene hak bildiriliyor
@emin_culhaoglu_1930 ne bekliyordun ya
ceza evlerini boşuna tahliye etmemişler chp lilere yer açmak için yapmışlar
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler infial yaratmıştı! Tacizci dondurmacı mühürlendi

Görüntüler infial yaratmıştı! Tacizci dondurmacı mühürlendi

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! İşte ifadesi...

Baklava kutusundaki paraları böyle açıkladı! İşte ifadesi...

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

Sigaraya zam! Peş peşe açıkladılar... İşte son fiyatlar

En çok aranan meslek dikkat çekti! İlk sırada ne mühendis ne garson...

En çok aranan meslek dikkat çekti! İlk sırada ne mühendis ne garson...

Türkiye'nin konuştuğu kazada sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Türkiye'nin konuştuğu kazada sürpriz gelişme! Bunu kimse beklemiyordu

Kavurucu sıcak alarmı: Rekor kıracak! Derece 50'yi görebilir

Kavurucu sıcak alarmı: Rekor kıracak! Derece 50'yi görebilir

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.