SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde;

08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

