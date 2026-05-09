SON DAKİKA | CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle CHP lideri Özgür Özel'e soruşturma başlatıldı.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şu şekilde;

08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK’nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Ayrıntılar geliyor...

