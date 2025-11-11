HABER

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 günde fidan dikme rekoru kıracağız

Son dakika haberi: Ankara'da düzenlenen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "81 ildeki fidan dikim alanlarında 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün sizlerle kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille buluşturacağız" dedi.

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

  • 81 il 922 ilçede 7'den 70'e birlik olduğumuz bu özel günde yeşil vatan seferberliğine katılmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum.11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geleceğimize nefes olmak için bir aradayız.
  • Orman yangınlarının riski her geçen yıl artıyor. Yangınlara karşı canla başla mücadele edildi.
  • Tarım ve Orman Bakanım 1 yıl boyunca hedefi 550 milyon tohum ve fidan olarak açıklamıştı. İnanıyorum ki bu rakam 600 milyona çıkacaktır. 81 ildeki fidan dikim alanlarında 1 günde fidan dikme rekorunu da bugün sizlerle kıracağız. Her karış vatan toprağını yeşille buluşturacağız.
Anahtar Kelimeler:
