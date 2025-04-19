SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'beka sorunu' dedi, 10 yıl sonraki tabloyu açıkladı: Savaştan daha büyük bir tehdit!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen KADEM 5. Olağan Genel Kurulunda konuştu. Ülke nüfusunun azalmasının büyük bir tehlike olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Nüfusun azalması beka sorunudur. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bi gelecek. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük bir tehdittir" dedi. Erdoğan, aile kurumunun da büyük bir tehlike ve tehdit altında olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Hep olduğu gibi bundan sonrada yanınızda olmaya sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. KADEM hayırlı bir görevi yerine getirmektedir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış batıya aittir.

Demokrasi kavramının batının boyunduruğundan kurtularak insanlığa kazandırılması şart. Medeniyetimiz hayatı eşit görür. Üstünlüğü cinsiyete renkte görmez. Hatalı yorumlardan kaynaklar esas değil istisnadır. Bizim ülkemizde kadınlarla ilgili verdiğimiz mücadelenin özünde bu yaklaşım vardır. Sorunlarımızı halının altına süpürmedik. Meşrulaştırılmak istenen hatalı uygulamalar yerine insani olanı ikame ettik. Bu mücadelede çoğu zaman rüzgara karşı yürüdük.

"GARİP VE ÜRKÜTÜCÜ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

Sosyal medyanın kaotik atmosferi çabalarımızı daha da güçlendiriyor. Sosyal medyanın yarısı yalan. Garip ve ürkütücü bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımızın zihinleri sanal bir dünyanın tesiri altındadır. Herkes, insanın kendi elleriyle ortaya çıkardığı bu Frankenstein ile mücadele etmelidir. Birileri ise gözlerini kapatmış durumda. Bize saldırmak dışında hiçbir şey yapmıyorlar.

"NÜFUSUN AZALMASI BEKA SORUNUDUR"

En iyimser projeksiyon bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalacağına işaret ediyor. Asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Nüfusun azalması beka sorunudur. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bi gelecek. Bu ülkemiz için savaştan daha büyük bir tehdittir. Ülkemize büyük bir pusu kurdular. Yanlış nüfus politikasıyla milletimize güç ve zaman kaybettirdiler. Bugün de muhalefet belediyeleri eliyle devam ettirmeye çalışıyorlar.

"AİLE KURUMU TEHLİKE ALTINDA"

Cinsiyetsizleştirme politikalarını ülkemizde savunuculuğunu muhalefet yapıyor. Milletin kaynaklarını sapkın akımlara peşkeş çekmeye utanmıyorlar. Ortaya çıkan yolsuzlukları ise hepimiz ibretle takip ediyoruz. Aile kurumu tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tehdit ve tehlike altındadır.

"KARŞIMIZDAKİ TABLO FELAKET"

Ailenin, aile kurmanın, çocuk sahibi olmanın daha önce hiç olmadığı kadar örselendiği bir dönem içerisindeyiz. Karşımızdaki tablonun felaket olduğunu anlamak için 10 yıl beklemeye gerek yok. Nüfusumuzu kendi insanımızla artırmak için tedbirler aldık.

Özümüze dönecek, köklerimize yeniden sarılacağız. İnancımızın aydınlığında, kültürümüzün zenginliğine kendimizi bulacağız. Ülkemizin geleceğini biçimlendireceğiz. KADEM'in bu konudaki yetkinliğine güveniyorum.

"YENİ TÜRKİYE'YE ENİNDE SONUNDA UYUM SAĞLAYACAKSINIZ"

Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans yaklaşımımızın en yakın şahidi sizlersiniz. Bu tutumuzu inşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Kadınların kazanımında herhangi bir şeye izin vermeyiz. Kadınların başörtülerinden, düşüncelerinden dolayı ayrımcılığa uğradığı karanlık günler geride kaldı. Kadınlar 23 senedir sizin kibir kokan düzeninizi yerle bir etti. O cam tavanlar paramparça oldu. Kadınların başörtüsüne, inancına saygı duymayı öğreneceksiniz. Kamu ve özel sektörün tepe noktalarında daha fazla kadın görmeye alışacaksınız. Kadınların düşünlerini özgürce ifade ettiği, inançlarını özgürce yaşadığı yeni Türkiye'ye eninde sonunda uyum sağlayacaksınız. Kadın düşmanı zihniyet AK Parti iktidarıyla tarihe karışmıştır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE SİZLERDEN GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUZ"

Cumhur İttifakı olarak yürüttüğümüz terörsüz Türkiye çalışmalarına siz kadınlarımızdan güçlü destek bekliyoruz. Ağır bedeller ödediğimiz terör sorunu en fazla kadınlara zarar verdi. Diyarbakır kadınlarını kenara koyamayız. En fazla ailelerin yüreklerini dağladı. Terörün olmadığı Türkiye'de en büyük faydayı da kadınlar elde edecektir."