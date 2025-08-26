Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kez başaramayacaklar" diyerek rest çekti: "Kuyumcu titizliğiyle devam ediyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde 'terörsüz Türkiye' sürecinde yaşanan gelişmeler vardı. "Yönünü Ankara'ya, Şam'a dönen kazanır" diyen Erdoğan diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı.
"'KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ' MESAJINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERDİK"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
-
Dünyaya "Biz buradayız ve kıyamete kadar burada olacağız" mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan fethin ilk günlerinden bugüne vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin tamamına Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum.
- Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mektup diplomasi, telefon görüşmeleriyle, yardımlarımızla Gazze'nin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz.
"TÜRKİYE TERÖR MESELESİNİ TAMAMEN ÇÖZME YÖNÜNDE YOL ALDIKÇA SALDIRI, SABOTAJ VE TUZAKLAR DA ARTACAK"
- Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe katettik. Çalışmalarımızı kuyumcu titizliğiyle sürdürüyoruz. Milletimiz de yürütülen çalışmaları son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de süreci baltalama gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacak. Ama bu sefer başaramayacaklar. Umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak.
"KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KALEME VE KELAMA YER KALMAZ"
- Kendine yeni yabancı patron arayanlar kaybedecek. Yönünü Ankara'ya, Şam'a dönen kazanır. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinden yanayız.
