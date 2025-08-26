Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kez başaramayacaklar" diyerek rest çekti: "Kuyumcu titizliğiyle devam ediyoruz"

Dünyaya "Biz buradayız ve kıyamete kadar burada olacağız" mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan fethin ilk günlerinden bugüne vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin tamamına Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum.