HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kez başaramayacaklar" diyerek rest çekti: "Kuyumcu titizliğiyle devam ediyoruz"

Son dakika haberi: Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Malazgirt'ten mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terörsüz Türkiye' sürecine değindi. Erdoğan'ın "Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacak. Ama bu sefer başaramayacaklar" sözleri dikkat çekti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kez başaramayacaklar" diyerek rest çekti: "Kuyumcu titizliğiyle devam ediyoruz"
Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 954. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın gündeminde 'terörsüz Türkiye' sürecinde yaşanan gelişmeler vardı. "Yönünü Ankara'ya, Şam'a dönen kazanır" diyen Erdoğan diyalog ve diplomasi vurgusu yaptı.

"'KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ' MESAJINI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE VERDİK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Dünyaya "Biz buradayız ve kıyamete kadar burada olacağız" mesajını en güçlü şekilde verdiğimiz Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü mübarek olsun. Ahlat ve Malazgirt önlerindeki ilk akınlardan fethin ilk günlerinden bugüne vatan, bayrak, millet ve ümmet için canlarını feda eden şehit ve gazilerimizin tamamına Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum.

  • Bugün bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye'de yaşıyoruz. Mektup diplomasi, telefon görüşmeleriyle, yardımlarımızla Gazze'nin hakkını en güçlü şekilde savunuyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kez başaramayacaklar" diyerek rest çekti: "Kuyumcu titizliğiyle devam ediyoruz" 1

"TÜRKİYE TERÖR MESELESİNİ TAMAMEN ÇÖZME YÖNÜNDE YOL ALDIKÇA SALDIRI, SABOTAJ VE TUZAKLAR DA ARTACAK"

  • Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız terörsüz Türkiye sürecinde kısa sürede önemli mesafe katettik. Çalışmalarımızı kuyumcu titizliğiyle sürdürüyoruz. Milletimiz de yürütülen çalışmaları son derece umutlu bir yaklaşımla yakından takip ediyor. Kimin sürece samimiyetle destek verdiği, kimin de süreci baltalama gayretinde olduğu milletimiz tarafından not ediliyor. Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacak. Ama bu sefer başaramayacaklar. Umut havasının önünde bu defa kimse duramayacak.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu kez başaramayacaklar" diyerek rest çekti: "Kuyumcu titizliğiyle devam ediyoruz" 1

"KILIÇ KININDAN ÇIKARSA KALEME VE KELAMA YER KALMAZ"

  • Kendine yeni yabancı patron arayanlar kaybedecek. Yönünü Ankara'ya, Şam'a dönen kazanır. Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz. Biz tüm bölgemizde kalıcı barışın tesisinden yanayız, sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesinden yanayız.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başsavcılıktan emniyete Mücahit Birinci talimatıBaşsavcılıktan emniyete Mücahit Birinci talimatı
Balıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydettiBalıklama atlayış sonu oldu! Arkadaşı olay anını kaydetti

Anahtar Kelimeler:
Muş Recep Tayyip Erdoğan malazgirt zaferi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

Kiralara yüzde 40 artış sinyali! 'İstenmeyen tarih' geldi çattı

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

F.Bahçe'den gece yarısı Kerem Aktürkoğlu açıklaması!

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

Hakan Çakır cinayetiyle ilgili kan donduran ifadeler! "Birinin gözüne çivili sopayla vurdum"

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

'Kedicik' Damla Pamir’in yeni hayatı! Öğretmen oldu

iPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL

iPhone 17'den önce altın versiyonu tanıtıldı! Fiyatıyla ezber bozdu: 500 bin TL

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

Özel bankanın üst düzey yöneticisinden 9 yaşındaki kıza iğrenç istismar! Bankaya tepkiler çığ gibi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.