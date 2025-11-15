HABER

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suç örgütü yakayı ele verdi" çıkışı! Özgür Özel'e sert sözler: "Sürekli geri vitese takıyor"

Son dakika haberi: 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden Adıyaman'dan mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "deprem turistleri" çıkışıyla muhalefete yüklendi. Erdoğan, gündemdeki İBB iddianamesine değinirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert tepki gösterip "Sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı, ayırabilene helal olsun" diye konuştu.

Hazar Gönüllü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da 350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında "Depremzedeleri yalnız bırakmadık" vurgusu yaparak yapımı tamamlanan konutları işaret etti. Gündemdeki İBB ve Ekrem İmamoğlu iddianamesi üzerinden Özgür Özel'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan "Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir iş var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana muvazeneyi iyice yitirdi. Her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor" ifadelerini kullandı.

"MİLLETE HİZMETTEN BAŞKA GAYEMİZ YOK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Bizim millete, ülkeye ve Adıyaman'a hizmetten başka gayemiz yok. Biz yaraları sarmanın, taş üstüne taş koymanın, ülkeye ve millete eser kazandırmanın peşindeyiz.

"DEPREM TURİSTLERİ SEÇİMLERDEN ÖNCE BOL BOL FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ, BİR DAHA YOLLARI BURALARA HİÇ DÜŞMEDİ"

  • Millet burada can derdindeyken siyasi rant hesabı yapan vicdansızlar çıktı. Yüreği yaralı depremzedelerimizi devletimize karşı kışkırtanlar oldu. Oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimizin kapı dışarı atıldığı, aşağılandığı sahnelere şahitlik ettik. Seçimlerden önce bol bol fotoğraf çektirip bir daha yolları buralara hiç düşmeyen deprem turistlerini gördük. Bedava ev sözü verip sonra kulaklarının üstüne yatan yalancılarla karşılaştık. Lafa gelince mangalda kül bırakmayanları şimdi ne gören ne duyan var.
  • Biz ise deprem bölgesini ve depremzedelerimizi hiç yalnız bırakmadık. Anka kuşu misali millete küllerimizden yeniden doğduk. Konutlarımızın yüzde 78'ini tamamladığımız 350. konutun anahtarını Adıyaman'ımızda teslim ediyoruz. 2 yılda sadece Adıyaman'da 38 bin 157 konut ve iş yerini kardeşlerimize teslim ettik.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER: "SÜREKLİ GERİ VİTESE TAKIYOR"

  • Boş işlerle, tartışmalarla kaybedecek tek bir saniyemiz bile yok. Sahte ve sanal gündemler umurumuzda bile değil. Muhalif kimliğiyle öne çıkan gazetecileri sırf hoşlarına giden cümle kurmadılar diye troll ordularına linç ettiriyor. Son seçimle beraber kapı kapı gezdikleri eski ittifak ortakları bile bunların öfkesinden kurtulamıyor. Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir söze tahammülü yok. Sözlerine bakıyorsunuz, ne nezaket ne derinlik ne de tutarlılık var. Her gün bir yalanı ortaya çıkıyor. Sürekli geri vitese takıyor. Yalan makinesi mi ana muhalefetin genel başkanı mı, ayırabilene helal olsun. Sizler de mecburen bu rezil üsluba maruz kalıyorsunuz.

"SUÇ ÖRGÜTÜ YAKAYI ELE VERDİĞİNDEN BU YANA MUVAZENEYİ İYİCE YİTİRDİ"

  • Yolsuzlukları savunmak dışında yaptığı bir iş var mı? Suç örgütü yakayı ele verdiğinden bu yana muvazeneyi iyice yitirdi. Her gün yargı mensuplarına hakaret ediyor. Yargıyı siyasallaştırmanın, hukuki davaları güncel siyasete meze etmenin milletin kesesinden zenginleşenler haricinde kime, ne faydası olacak?

"ZAVALLI, ZAYIF BİR KARAKTERLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

  • CHP Genel Başkanının dürüstlükten ve siyasi olgunluktan uzak bu üslubu en fazla CHP'li vatandaşlarımızı rencide etmektedir. Bu kötü durumdan bizim kadar onlar da şikayetçi. Anlaşılan onlar bu zatın iş bilmezliğinden yılmışlar. Nereden tutsanız elinizde kalan, nereden baksanız hayal kırıklığı yaşatan zavallı, zayıf bir karakterle karşı karşıyayız.
  • Milletin milyarlarca lirasını iç eden, başında bulundukları belediyeleri arpalığa çeviren şebekeyi aklama çabalarıyla ilgilenmiyoruz. Bu şahsın artık iyice gençlerin eğlencesi haline dönüşen garip, komik, zavallı halleriyle ilgilenmiyoruz. Biz sadece işimize bakıyoruz.
  • Sosyal konut projesine milletimiz çok yoğun ilgi gösteriyor. Adıyaman'a da 5 bin sosyal konut yapacağız.
