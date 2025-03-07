Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB'ye tam üyelik" mesajı: Bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz

(Rusya-Ukrayna) Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.