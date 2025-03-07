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  4. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB'ye tam üyelik" mesajı: Bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB'ye tam üyelik" mesajı: Bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz

07.03.2025 13:12
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'AB'ye tam üyelik hedefi' mesajı geldi. AB toplantısında konuşan Erdoğan "Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB'ye tam üyelik" mesajı: Bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB’nin düzenlediği Fikirdaş Ülkeler Toplantısı’nda konuşma gerçekleştirdi.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI: BİR AN ÖNCE ATEŞKES SAĞLANMALI

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

  • (Rusya-Ukrayna) Adil, kalıcı ve onurlu bir barış için savaşan iki tarafın da masada olacakları sağlam bir diplomatik zeminin önemine dikkat çekiyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanması ve taraflar arasında güven arttırıcı önlem olarak havada ve denizde saldırıların durdurulması fikrini destekliyoruz.

  • Unutmayalım ki Avrupa’nın güvenliği üye ülkelerin meselesi değildir.

  • Birleşik Krallık’ın ev sahipliğinde 2 Mart’ta düzenlenen Liderler Zirvesi gibi bugünkü toplantıyı da Avrupa’nın güvenliğine kapsamlı bir yaklaşımın tezahürü olarak görmek istiyoruz.

"AVRUPA, ADIMLARI TÜRKİYE'YLE BİRLİKTE DÜZENLEMELİ"

  • Avrupa’nın güvenliğine dair tüm adımların Türkiye’yle birlikte düzenlemesinin müşterek menfaatimize olacağı kanaatindeyiz.

"AB'YE TAM ÜYELİK" HEDEFİ

  • Biz tam üyelik hedefimizi çok güçlü biçimde muhafaza ediyoruz. Birliğin de artık stratejik ve vizyoner bir tutum benimsemesini, üyelik müzakerelerimizin bir an önce canlandırılmasını bekliyoruz. Ümit ediyorum ki tüm yüksek düzeyli toplantıları en kısa sürede gerçekleştiririz.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Recep Tayyip Erdoğan ab
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