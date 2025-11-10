Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atatürk'e hakarete karşıyız" çıkışı: "Gazi'nin mirasına ancak onlar sahip çıkabilir"

Son dakika haberi: 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda anma töreni düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" sözünü anımsatan Erdoğan "Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan 1 asır evvel set çekti" diye konuştu.

'TÜRKÇE' MESAJI

Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkan kesitler şöyle:

Dilimizi istila eden yabancı kavram ve kelimelere karşılık bulmak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Türkçe'mizin geliştirilmesinde daha atılgan bir şekilde hareket edilmesinde fayda görüyorum.

"GAZİ, YENİ DEVLETİMİZİN BİRÇOK ALANDAKİ DÖNÜŞÜMÜNE DE LİDERLİK ETTİ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk zorluklar ve engellerle dolu bir mücadelenin ardından bağımsız ve modern bir Türkiye'nin temellerini attı. Gazi, yeni devletimizin birçok alandaki dönüşümüne de liderlik etti. 10 Kasım'lar aslında hem bu dönüşümü anlamak hem de verilen mücadelenin boyutlarını kavramak açısından önemli bir vesiledir.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATATÜRK'E HAKARETAMİZ İFADELERE DE KARŞIYIZ"

Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya Cumhuriyet'imizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlarla 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar zahirde tezat içinde görünmekle birlikte esasında aynı amaca hizmet ediyorlar. Bundan en çok etkilenen Atatürk'ün hatırası olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak bu millete ve milletin değerlerine düşmanlık edenlere nasıl karşıysak İstiklal Harbimizi zafere ulaştırarak milletimizin önünde yol açan Gazi Mustafa Kemal Atatatürk'e hakaretamiz ifadelere aynı şekilde karşıyız.

"ANCAK TAM BAĞIMSIZ BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞANLAR GAZİ'NİN MİRASINA HAKİKİ MANADA SAHİP ÇIKABİLİR"

Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara aslında bundan 1 asır evvel set çekti. Gazi, "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak" demiştir. En büyük ve en kalıcı eserinin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu bu ifadesiyle 100 sene önce ilan etmiştir. Onun mirasına layıkıyla sahip çıkmak demek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da güçlendirmek, kalkındırmak, başarılarına yenilerini eklemek demektir. Ülkesini sınır ötelerindeki kerameti kendinden menkul mahfillere şikayet edenler değil, tam bağımsız bir Türkiye için çalışanlar, üretenler ancak onun mirasına hakiki manada sahip çıkabilir.

"ŞİKAYET ETTİKLERİYLE KALMAYA DEVAM EDECEKLER"

Lafa gelince siyasi geçmişlerini Cumhuriyet ile özdeşleştirenlerin özellikle son birkaç aydır bu konuda oldukça kötü bir sınav verdikleri görülüyor.

Her ne kadar Türkiye'yi yurt dışına şikayet turlarından elleri boş dönseler de ülkemizin itibarına verdikleri zarar maalesef ortada. Biz FETÖ'cüler gibi yeminli Türkiye düşmanlarıyla birlikte bu zihniyetin sebep olduğu yanlış algılarla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Çok uğraştılar, didindiler ama şimdiye kadar hedeflerine ulaşamadılar. Bundan sonra da şikayet ettikleriyle kalmaya devam edecekler.

"ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU EVİ RESTORE ETTİK"

Biz 87. vefat yıl dönümünde Atatürk'ü saygıyla anarken onun hatırasını saygıyla yaşatmaya özen gösteriyoruz. Dün yeni bir adım attık. Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi restorasyona tabi tuttuk. Bu evin bakımını kapsamlı şekilde yeniden yaptık. Tarihi ev, 1953'teki özgün haline kavuştu. Dün Atatürk Evi kapılarını ziyaretçilerine açtı.