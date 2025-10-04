HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Barış için kapı aralandı"

Son dakika haberi: Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Hamas, Trump'ın teklifini kabul ederek barışa kapı araladı" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Barış için kapı aralandı"
Devrim Karadağ

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"GAZZE İÇİN YOĞUN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"

  • Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Amacımızı Gazzeli, kardeşlerimizi huzura, barışa, güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta ABD'de bu yönde temeslarda bulunduk. Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik.

"BARIŞA KAPI ARALANDI"

  • Hamas, Trump'ın teklifini kabul ederek barışa kapı araladı.

SUMUD FİLOSUNDAKİLER İSTANBUL'A GELİYOR

  • Öyle zannediyorum ki bir saat sonra Sumud Filo'sunun sadece Türkiye'den değil Malezya gibi farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları kafilenin içinde yerlerini alacaklardır. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyorum.

Ayrıntılar geliyor...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB’de başlıca ölüm nedeni belli olduAB’de başlıca ölüm nedeni belli oldu
Son depremler sonrası uyardı: Uşak, Balıkesir, Kütahya.... Son depremler sonrası uyardı: Uşak, Balıkesir, Kütahya....

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Hamas son dakika gazze şeridi
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.