SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı: "Barış için kapı aralandı"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;
"GAZZE İÇİN YOĞUN ÇABA İÇERİSİNDEYİZ"
- Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. Amacımızı Gazzeli, kardeşlerimizi huzura, barışa, güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta ABD'de bu yönde temeslarda bulunduk. Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik.
"BARIŞA KAPI ARALANDI"
- Hamas, Trump'ın teklifini kabul ederek barışa kapı araladı.
SUMUD FİLOSUNDAKİLER İSTANBUL'A GELİYOR
- Öyle zannediyorum ki bir saat sonra Sumud Filo'sunun sadece Türkiye'den değil Malezya gibi farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları kafilenin içinde yerlerini alacaklardır. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyorum.
