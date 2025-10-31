Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: "Katliam için bahane arıyor! Hamas titiz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2025'te konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan konuşmasında Gazze meselesine geniş yer ayırdı. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasına değinen Erdoğan "Hamas'ın anlaşmaya riayet konusunda titiz davrandığını görüyoruz. İsrail ise ateşkese uymamak, katliamlarına tekrar başlamak için bahane arıyor" dedi.

"İNSANLIĞIN KADERİNİ BEŞ ÜLKE BELİRLEYEMEZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Eşitsizlik, adaletsizlik tüm insanlığın gündemini işgal etmiş durumda. Mevcut sistem günümüzün gerçeklerine uymuyor. Dünya beşten büyüktür. İnsanlığın kaderini beş ülke belirleyemez.

"İSRAİL MASUM DEĞİL, ZALİMİN TA KENDİSİ"

Son 2 yılda Gazze'de yaşananları takip ettik. İsrail hükümeti dünyanın gözü önünden 70 bin Gazzeliyi şehit etti. Gazze'de neredeyse sağlam tek bir bina dahi kalmadı. Hala ne diyorlar, "İsrail masum." Nasıl masum oluyor? "İsrail’in elinde nükleer silahlar var, bombalar var. Her nevi silah var; kısa, orta, uzun menzil. Nasıl mazlum oluyor? Bunu yutmazlar. Hele hele Türkiye olarak biz bunu yutmayız.

"ULUSLARARASI BASIN GAZZE'DE SINIFTA KALDI"

Küresel barış ve istikrarı korumakla görevli kurumlar, katliamı durduracak, soykırımı engelleyecek hiçbir adım atmadı. Gezi olayları sırasında İstanbul'a kamp kuran medya kuruluşları dahil uluslararası basın da aynı şekilde failleri özenle gizleyen habercilik diliyle Gazze'de sınıfta kaldı. İsrail Gazze'de 270 gazeteciyi katletti, bir avuç gazeteci dışında Gazze'nin sesini duyuran olmadı.

"HAMAS TİTİZ, İSRAİL BAHANE ARIYOR"