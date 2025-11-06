Son dakika | Suç duyurusunda da bulunuldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e manevi tazminat davası

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dün Ümraniye'deki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hamle geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNULDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı, Özgür Özel hakkında, 5 Kasım’da Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanını hedef alan ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 5 Kasım 2025 tarihinde Ümraniye’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz edilir."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık başlatılan soruşturmanın Özel'in yargı mensuplarına yönelik “Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık” ifadeleri nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından açıldığını duyurmuştu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedilmişti:

"Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimiz Ümraniye ilçesinde düzenlenen partisinin mitinginde yapmış olduğu konuşmasının bir bölümünde İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmaları yürüten yargı mensuplarımızı hedef alarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza hitapla 'Bundan sonra etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine, köpeğine sahip çık' şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kararlılık ve titizlikle devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır