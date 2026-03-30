Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! Manevi tazminat davası da açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan suç duyurusu geldi. Erdoğan, Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açıp suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel’in 29 Mart 2026’da Kuşadası’nda düzenlenen mitingde Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını, ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

