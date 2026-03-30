HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! Manevi tazminat davası da açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tazminat davası açıp hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! Manevi tazminat davası da açtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kuşadası mitingindeki sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan suç duyurusu geldi. Erdoğan, Özel'e 500 bin TL'lik tazminat davası açıp suç duyurusunda bulundu.

AVUKATI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel’in 29 Mart 2026’da Kuşadası’nda düzenlenen mitingde Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldığını, ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.