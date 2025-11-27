Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa 14. Leo'ya sıcak karşılama: "Türkiye'den verilecek mesajlar umudu artıracaktır"

Son dakika haberi: Dünyanın gözü Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Erdoğan ile Papa daha sonra ikili görüşme gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "ZİYARET BOYUNCA VERİLECEK MESAJLAR BARIŞ UMUDUNU ARTIRACAK"

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın mesajlarından öne çıkanlar şöyle:

Papa 14. Leo'ya hoş geldin diyorum. İlk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmesini çok anlamlı buluyorum. Bu müstesna ziyaret Türkiye ile Vatikan arasındaki köklü ilişkilere katkı sağlamasını temenni ediyorum. Kıymetli misafirimizin yüzyıllardır farklı inançlara ait ibadethanelerin, kandillerinin aynı semayı aydınlattığı Türkiye’yi ziyareti hem ülkemizin özel konumuna hem de ortak değerlerimize dikkat çeken anlamlı bir vesiledir.

Ziyaret boyunca Türkiye'den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umudunu daha da artıracağına yürekten inanıyorum. Dünyada gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşen ziyaretin tüm insanlık adına hayırlara vesile olmasını diliyorum.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Papa 14. Leo ile görüşmemiz verimliydi. Küresel barışın tesisi konusundaki gözlemlerimizi paylaştık, güncel meseleleri ele aldık. İnsanları göçe zorlayan nedenlere dikkat çektik. Küresel sınamalar karşısında barışı savunan, adaleti önceleyen, merhameti esas alan bir anlayış etrafında toplanmaktan mutluluk duyuyoruz.

"BİRÇOK ŞEHİRDE CAMİLERLE BİRLİKTE KİLİSE VE SİNAGOGLARI YAN YANA GÖRÜRSÜNÜZ"

Dini, etnik farklılıkları ayrışma unsuru olarak değil, zenginlik kaynağı olarak görüyoruz. Yüzü ve yönü hem Doğu'ya hem Batı'ya dönük ülkeyiz. Birçok şehirde camilerle birlikte kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz.

Barış, adalet ve istikrar için elimizi taşın altına koyuyoruz. Zulümler karşısında sorumluluk alıyoruz. Savaştan kaçan mağdurlara kapımızı açtık. Küresel barış ve istikrar için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

"FİLİSTİNLİLERE EN BÜYÜK BORCUMUZ ADALET"

Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik hareketliliği yakından takip ediyor, gerekli desteği sunmaya çalışıyoruz.

İsrail ibadethaneleri vuruyor. Gazze'de bulunan tek katolik kilisesini de vurdular. Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir. Bu borcu ödemenin yolu iki devletli çözüm vizyonunu bir an önce hayata geçirmektir.

Türkiye vatandaşlarının yüzde 99'u Müslüman bir ülke olarak tüm inançlara saygıyı her yerde teşvik etmektedir.

Aileyi koruyamazsak bireyi koruyamayız, insan olma bilincini muhafaza edemeyiz. Hepimiz büyük insanlık ailesinin üyeleriyiz.

Bu ziyareti ortak zeminimizi güçlendiren çok önemli bir adım olarak görüyorum. Nazik ziyaretleri için şahsım, milletim adına teşekkür ediyor, kendisine ve heyetine tekrar Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum.

PAPA 14. LEO: TÜRKLER HARİKA BİR GEÇMİŞE SAHİP

Erdoğan'ın ardından aynı kürsüden yine barış mesajları veren Papa 14. Leo'nun konuşmasından satır başları ise şöyle:

Nazik karşılama için teşekkürler. Ziyaret için memnuniyet duyuyorum.

Türkler harika bir geçmişe sahip. Akdeniz ve dünyanın geleceğinde önemli bir yeriniz var.

"İNSANLIĞA VERİLEN ZARARI ONARALIM"

İnsanlar aşırı görüşler nedeniyle bölünüyor, gittikçe kutuplaşıyor. İnsanlığa verilen zararı onaralım.

Yapay zekanın yaptığı, tercihlerimizi yeniden üretmek.

Aile sosyal yaşamın ilk çekirdeğidir.