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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Fransuva için taziye mesajı paylaştı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Fransuva için taziye mesajı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." dedi.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Papa Recep Tayyip Erdoğan
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