SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "11. Tıp Kurultayı ve 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Tıp camiasının kıymetli temsilcileri, dost ve kardeş ülkelerden gelen kıymetli bakanlar ve heyet başkanları, Sağlık Bakanlığımızın Türkiye Sağlık Enstitülerinin değerli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında doktorundan hemşiresine, ebesinden hasta bakıcısına, laborantından teknisyenine, kamuda ve özelde milletimize hizmet eden her bir sağlık personelimize selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum.

11'inci Türk Tıp Dünyası Kurultayı çerçevesinde tertiplediğimiz 2025 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri töreninde sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti öncelikle ifade etmek istiyorum. Milletin evinde bu anlamlı buluşmaya, bu güzel buluşmaya vesile olan Sağlık Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine, ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımıza teşekkür ediyorum.

Yurt dışından ülkemizi, kurultayımızı ve ödül merasimimizi teşrif eden katılımcılara başkentimiz Ankara'ya hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Kurultay çerçevesinde düzenlenen Üreten Sağlık İş Forumu'ndan çıkan sonuçların, başta sağlık sektörümüz, üniversitelerimiz ve Türk sağlık bilimi olmak üzere, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Farklı kategorilerde TÜSEB ödüllerine layık görülen bilim insanlarımızı, değerli hekimlerimizi canıgönülden tebrik ediyorum. Bu sene ebediyete irtihal eden ve adına ödül takdim edeceğimiz Profesör Doktor Gazi Yaşargil hocamızla birlikte, tıp bilimine katkıda bulunmuş ancak şimdi aramızda olmayan hocalarımızı ve doktorlarımızı da bu vesileyle rahmetle, şükranla yad ediyorum.

Tıp ilmindeki gelişmeler, hangi milletten, hangi devletten doğarsa doğsun insanlığın ortak malıdır, ortak kazanımıdır. İnsanlık kadar eski bu ilkenin çağımızın kar odaklı anlayışında zemin kaybettiğini görüyoruz. İnsanlığın karşılaştığı modern açmazlardan biri sağlık sektörünün yanında onu domine ederek, kendini ayrıcalıklı bir katman gibi görmeleridir.

Bunun tabiplik mesleğinde yol açtığı sıkıntıları siz bilim insanlarının takdirine bırakıyorum.

"SAĞLIĞINIZ YERİNDEYSE, GEREKİRSE, TAŞI SIKAR SUYUNU ÇIKARTIRSINIZ"

Sağlık her işin başıdır. Sağlığınız yerindeyse, gerekirse, taşı sıkar suyunu çıkartır; bir şekilde hayatınızı idame ettirirsiniz. Hastalanan her insanın kendini tedavi ettirme imkanı bulamadığı bir dünya kabul edelim ki adil bir dünya değildir.

"İNSANIN SAĞLIĞI VE HASTALIĞI SÖMÜRÜLEMEZ"

Nasıl insan hayatı sömürülemezse, insanın sağlığı ve hastalığı sömürülemez. İnsanın ruhu ve bedeni sadece ticarete konu edilemeyeceği gibi bir tahakküm edilemez. Bir hayatı kurtarmanın maddi anlamda pahası ölçülemez.

Kaynak: AA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır