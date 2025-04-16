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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder için Pervin Buldan'ı aradı! "Ne gerekiyorsa yapılacak"

Son dakika: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp krizi sonrası ameliyata alınmıştı. 12 saatlik bir operasyonun ardından yoğun bakımda olan Önder'in sağlık durumu ciddiyetini korumaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili iki kez Pervin Buldan’ı arayarak bilgi aldığı ve Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” dediği öğrenildi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırrı Süreyya Önder için Pervin Buldan'ı aradı! "Ne gerekiyorsa yapılacak"

Son dakika: Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin doktorlardan yapılan açıklamada Önder'in, nabızsız ve entübe olarak hastaneye getirildiği belirtilmişti. Öte yandan Önder için "Ölüm riski son derece yüksek olan bir ameliyat yapıldı" açıklamasında bulunulmuştu. Yoğun bakımdaki Önder'in hayati tehlikesi ise sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Önder için Pervin Buldan'ı iki kez aradığı öğrenildi.

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ERDOĞAN'DAN BULDAN'A TELEFON

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünden bu yana iki kez Pervin Buldan’ı arayarak hem bilgi aldığı hem de ameliyat süreciyle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Erdoğan'ın Buldan’a 'Ne gerekiyorsa yapılacak' dediği ifade edildi.

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HASTANE: "HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR"

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane yönetiminden açıklama geldi. Yapılan açıklamada yoğun bakıma alınan Önder'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Önder'e 10 dakika kalp-akciğer masajı yapıldıktan sonra dolaşım sağlandığı dile getirildi.

Hastane yaptığı yazılı açıklamada; "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 112 Ambulans ekipleri tarafından nabızsız, entübe ve Kalp- Akciğer masajı eşliğinde 15.04.2025 saat 22.41 sularında Hastanemiz Acil Ünitesine ulaştırılmıştır. Acil servisimizde yaklaşık 10 dakika süren Kalp- Akciğer masajı sonrası spontan dolaşım sağlanmış, nabız alınmış, yapılan acil ekokardiyografi sonucunda Tip I Aort Disseksiyonu (Kalpten çıkan ana aorta, arkus aorta ve inen aortayı içeren tüm aorta katları içerisine kanama) olduğu tespit edilmiştir. Takiben 23.05' de yeniden ritm bozukluğu olup nabız ve dolaşım durmuştur. Kalp masajı yapılarak hastamız acilen ameliyathaneye alınıp saat 23.35' de operasyon başlamıştır. Ameliyatta aort disseksiyonunun sağ koronerden başlayıp tüm aortayı kapsadığı tespit edilmiştir. Sırasıyla sağ koroner damara koroner by-pass yapılmış, aort kapağı değiştirilmiş ve tüm aorta boyunca greftleme ve anastomoz işlemleri tamamlanmıştır. Ancak bu kadar büyük bir disseksiyon ve kalbi besleyen sağ koroneri içermesi nedeniyle ameliyattaki tüm operasyon süreçlerinin başarılı olmasına rağmen kalbin sağ yarısı iyi kasılamamakta sol yarısı ise iyi kasılmaktadır. Oniki saate yakın süren ameliyat sonrası hastamız Sayın Önder ECMO (kalp dolaşım destek cihazı) eşliğinde Yoğun Bakım Ünitemize alınmıştır. Hayati tehlikesi halen devam etmektedir. Bilgilerinize saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
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Sırrı Süreyya Önder erdoğan
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