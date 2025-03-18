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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.03.2025 19:53
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar programında konuştu. "Terör belasından kurtulacağız" diyen Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına da tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu yanan ateş elbet bir gün ateşe benzin dökenleri de saracaktır" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasından kurtulacağız!

Son dakika: MSÜ Kara Harp Okulu'nda Mehmetçik ile iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarpıcı açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'de 400'ü aşkın insanı katletmesine tepki gösteren Erdoğan, "İsrail kandan beslenen bir terör devletidir" dedi. Erdoğan, devam eden süreçle ilgili de "Terör belasından kurtulacağız!" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

  • Ramazan Ayı'nın hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizde ve sınırlarımız ötesinde fedakarca görev yapan tüm askerlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Her birine vazifelerinde üstün başarılar temenni ediyorum. Yine bu vesileyle şanlı tarihimizin kilometre taşlarından olan Çanakkale Deniz Zaferimizin 110. yıl dönümü kutlu olsun diyorum.

  • Camları ve kanlarıyla, hafızalara kazınan direniş kıyamıyla, Çanakkale'de destan yazan şehitlerimizi anıyorum. Başta Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cevat Paşa'dan Yarbay Selahaddin Adil Paşa'ya, kahraman ordumuzun tüm komutanlarını saygıyla anıyorum. Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, devrin zalimlerinin karşısına dikilen tüm kahramanlara Rabbimden bir kez daha rahmet diliyorum. Aziz vatanı düşman çizmelerine çiğnetmeyen o demir çemberi göğsünde kırıp parçalayan tüm kahramanlarımıza bir kere daha şükranlarımı sunuyorum.

  • Rabbim şehit ve gazilerimizin emanetine hakkıyla sahip çıkmayı, istiklal ve istikbal sancağını bundan sonra da aşkla, şevkle, gururla dalgalandırmayı bizlere de nasip eylesin diyorum.

  • Değerli arkadaşlar, Çanakkale zaferi Balkan harbinden ve üst üste gelen ihanetlerden yorgun düşmüş, işgalci güçlerin hasta adam olarak gördükleri bir milletin yeniden şahlanışının, yeniden dirilişinin müjdecisi olmuştur. Genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle el ele, yürek yüreğe verip zaferle taçlandırdığımız milli mücadelenin fitili Çanakkale Zaferi ile ateşlenmiş bu zafer milletimize taptaze bir kıyam ve diriliş ümidi aşılamıştır.

  • Milletimizin hücrelerine işleyen şehadet bilinci, İstiklal harbinde tüm ışıltısıyla bir kez daha parlamış, dünyanın diğer milletleri için mümtaz bir mücadele örneği teşkil etmiştir.

"ÜLKEMİZE HEDEF OLAN SİNİ PLANLARI, HAİN EMELLERİ, KARARLILIK SENARYOLARI YIRTIP ATIYORUZ"

  • Kore'de, Kıbrıs'ta ve daha pek çok yerde Mehmetçik'in sergilediği vakur ve erdemli tavır milli kimliğimizin tarihe düştüğü birer eşsiz not hükmündedir. Merhameti ve merhameti kadar mücadelesiyle de örnek bir ecdadın ahbabı olmaktan hepimiz iftihar ediyoruz. Burada şunu da büyük bir gururla ifade etmek istiyorum. Yüz on yıl önceki hayasız akınları nasıl bozguna uğratıp vatanımızın birliğini milletimizin dirlik ve kardeşliğini temin ettiysek bugün de aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Ülkemize hedef olan sini planları, hain emelleri, kararlılık senaryoları yırtıp atıyoruz.
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Recep Tayyip Erdoğan son dakika
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