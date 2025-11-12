HABER

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bugün 18:00'de görüşecek. Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

Melih Kadir Yılmaz

Son haftalarda Cumhur İttifakı ortaklarından AK Parti ve MHP arasında 'çatlak' iddiaları tartışma konusu olmuştu. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptıkları açıklamalar ile bu iddiaları yalanlamıştı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BUGÜN GÖRÜŞECEK

Geçen günlerde MHP lideri ile görüşme yapıp yapmayacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilerleyen günlerde bir araya gelebileceklerini belirtmişti.

İkili bugün saat 18:00'de bir görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, Bahçeli'yi konutunda ziyaret edecek.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamada bulundu. Duran sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 18.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret, Sayın Devlet Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda gerçekleşecektir" dedi.

erken seçim kararı bekliyoruz. milletçe tekrardan oy verip ittifakı sağlamlayacak en az yüzde 60 bir kesim eli kulağında bekliyor!!!!
