SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan:" Yeni sınamalarla karşı karşıyayız"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda “Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı”na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle;
- İstikbalimizin mimarları sevgili gençler, kurucular kurulu ve mütevelli heyetinin değerli üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler; sizleri en kalbi duygularımla, hasretle ve muhabbetle selamlıyorum. Birlik Vakfımızın kuruluşunun 40. yılı münasebetiyle tertiplenen bu anlamlı programda sizlerle beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Hem hasret giderdiğimiz hem de mücadele, dava ve adanmışlıkla dolu 40 yıllık bir maziye hep birlikte nazar eylediğimiz bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
- Vakfımızın kuruluşuna öncülük eden İsmail Kahraman ağabeyimiz için hazırlanan belgeseli hep birlikte izledik. Milleti ve memleketi için elini nasıl taşın altına koyduğunu, gerek sivil toplum çalışmalarıyla gerekse siyasette üstlendiği görevlerle ülkemize hangi hizmetlerde bulunduğunu bir kez daha gördük. Ayrıca Birlik Vakfımızın kimlerin özverisiyle, hangi badireleri atlatarak ve hangi süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini tekrar hatırladık. Öncelikle yarım asrı aşkın süredir yol arkadaşı olmakla iftihar ettiğim İsmail Kahraman ağabeyimize, sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum; emekleri, gayretleri, bilgisi, feraseti ve tecrübesiyle bizlere yol gösterdiği, bizlerle yol yürüdüğü, bize yoldaşlık ve kaderdaşlık ettiği için Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun.
- Rabbim bugün burada olduğu gibi, yarın Rûz-i Mahşer’de Rasûl-i Kibriyâ Efendimiz’in Livâ-ül-Hamd ismiyle müşemma sancağı altında bizleri buluştursun. Yine bu vesileyle, geride bıraktığımız kırk yılda Birlik Vakfımız bünyesinde görev almış, bu çatı altında gençlere ve millete hizmet etmiş, hayırda yarışarak kendisini Türkiye’nin ve ümmetin selametine vakfetmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında vakfımızın farklı birimlerinde vazife üstlenmiş fakat artık aramızda olmayan tüm büyüklerimize ve kardeşlerimize Mevla’dan gani gani rahmet diliyor, ülkem ve milletim adına kendilerine bir kez daha şükran ve minnet duygularımı sunuyorum.
"HİZMET YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
- Konferanslarıyla, panelleriyle, matbu ve dijital yayın faaliyetleriyle, farklı ihtisas alanlarındaki yirmiyi aşkın komisyonuyla Birlik Vakfımız ilim, kültür ve irfan hazinemizi maziden atiye ulaştırıyor. Buradaki arkadaşlarımız, millî ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılan, bilgisiyle, eğitimiyle, ufku ve karakteriyle karanlıklar içinde ışıl ışıl parlayan bir gençliğin yetişmesi için kırk yıldır elinden geleni yapıyor. Vakfımızın niyeti hayır olduğu için hamdolsun cehdi de, emeği de, gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Merkezinde birlik anlayışının yer aldığı bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz bugün siyasetten iş hayatına, akademiden bürokrasiye kadar her alanda Türkiye’ye alınlarının akıyla hizmet ediyor. Tüm zorluklara ve tüm sıkıntılara rağmen, 29 Mayıs 1985’ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen bütün bu hizmetleri yaptık, yapıyoruz; Rabbim ömür verdikçe de yapmaya devam edeceğiz.
"YENİ SINAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
- LGBT gibi sapkın akımlardan, bağımlılığa, aile kurumuna yönelik saldırılara, meydan okumalarla yüz yüzeyiz. Yeni sınamalarla karşı karşıyayız. Tehdit yalnızca şekil ve boyut değiştirmiştir. Hedef insandır, ailedir, milli ve manevi değerlerimizdir. Buna karşı devlet ve hükümet olarak tedbrilermizi aldık alıyoruz.
- Aileyle ilgili pek çok destek paketi gündemimize aldık. Bu mücadele yalnızca devlet eliyle yürütülemez. Bilhassa bağımlılık denilen modern vebanın başını ezmezsek daha büyük sosyal sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu saldırı dalgasını ancak bir olursak püskürtebiliriz.
- Sporcularımızın, sanatçılarımızın bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var. Ailelerimizin bilinçlenmesine ihtiyacımız var. Aileyi önemsiz hale getirmeyi, değerlerimizi yıpratmayı, gençlerimizi çökertmeyi bu kuşatmayı ancak el ele verirsek kırabiliriz.
- Biz teknofest gençliği dedikçe, biz imanlı, ahlaklı, nitelikli gençler yetiştirmeliyiz dedikçe birileri hep rahatsız oldu. Batıdan kopyaladıkları 'gardrop' modernleşmeyi bu ülkede ilericilik diye pazarladılar. Kimse kusura bakmasın, bugün yaşadığımız pekçok sorunun arkasında bu çarpık zihniyet vardır. 23 yıldır bu yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz.
"BİR AVUÇ RANT ŞEBEKESİ..."
- Türkiye'deki muhalefetin milletin dertlerini dert edinmek gibi bir alışkanlığı yok. Bilhassa ana muhalefetin böyle bir gündemi yok. Dünyada ne olup bittiğini, gençlerin önündeki tehlikeleri takip etmiyorlar. Belediyeleri haraca bağlamış bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsolmuş durumdalar. Her gün 10 yerde konuşuyorlar ortada bir şey yok. Onlardan sadece böyle giderse hacimli bir hakaret sözlüğü kalacak.
"ENERJİMİZ İLK GÜNKÜ GİBİ DİRİ, İLK GÜNKÜ GİBİ TAZE"
- Enerjimiz, azmimiz, heyecanımız, hizmet aşkımız ilk günkü gibi diri; ilk günkü gibi taze. Rabbim ömür verdikçe milletimiz için, tüm dünya için çalışmaya devam edeceğiz.
